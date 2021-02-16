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Оксана Пушкина попросила Мишустина поддержать беби-боксы

Депутат обратилась к главе правительства с просьбой высказать мнение по поводу нового законопроекта о бэби-боксах и, по возможности, поддержать его. В первоначальной версии документ был отклонен Госдумой в первом чтении
Оксана Пушкина
Оксана Пушкина (Фото: opushkina / Instagram)

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с письмом (есть у РБК) по поводу ее законопроекта, разрешающего региональным властям устанавливать беби-боксы в медучреждениях. Этот законопроект в новом, доработанном варианте группа депутатов планирует внести в Госдуму в 2021 году, рассказала Пушкина РБК. В письме парламентарий указала, что хотела бы узнать мнение Мишустина по поводу документа «и, возможно, заручиться [его] поддержкой».

РБК направил запрос в пресс-службу правительства.

Первоначальный законопроект о беби-боксах был отклонен профильным комитетом Госдумы осенью прошлого года. Тогда семь из десяти членов комитета посчитали «вредным для России законопроект об «окнах жизни», несмотря на то что его доработали с учетом замечаний, а авторы были готовы продолжать улучшать поправки, указывала Пушкина. Решение комитета она называла «стратегической ошибкой». Однако депутаты сочли, что законопроект, во-первых, отчасти дублирует нормы Конституции и уже существующих законов (в части, гарантирующей право ребенка на жизнь и здоровье). Во-вторых, они посчитали, что в документе право на создание беби-боксов без каких бы то ни было ограничений предоставляется региональным властям.

Кабмин рассмотрит поправки к закону о бэби-боксах после скандала в Думе
Общество
Фото:Игорь Зарембо / РИА Новости

К настоящему моменту законопроект был доработан (он есть у РБК). В частности, там указано, что требования по оборудованию беби-боксов будет устанавливать правительство. Необходимость подобного документа в очередной раз была подчеркнута историей о том, как несколько недель назад в Москве мать оставила ребенка на пороге детского дома, сказала РБК Пушкина. «Необходимость [законопроекта] заключается еще и в том, что существующие беби-боксы вне федерального закона подвергаются проверкам на предмет законности, — подчеркнула она. — Необходимость продиктована мнением медицинской общественности, врачами, которые стоят грудью, защищая эти беби-боксы. Пока не будет принята эта инициатива, так называемые беби-боксы в нашей стране — вне закона».

В изначальном виде законопроект о беби-боксах был внесен Пушкиной вместе с депутатами нижней палаты парламента Ириной Родниной, Еленой Вторыгиной и сенатором Вадимом Тюльпановым в 2017 году. Они хотели добиться изменения федерального закона об основных правах ребенка в России и наделить регионы правом создать в медицинских учреждениях (где есть отделения реанимации для младенцев) специальные места, в которых можно будет анонимно оставить ребенка. Его возраст, по замыслу авторов законопроекта, не должен превышать четырех недель. Также они предложили установить и порядок государственной регистрации рождения подкинутого ребенка.

Роднина и Пушкина внесли в Госдуму законопроект о бэби-боксах
Общество
<p>Бэби-бокс, оснащенный подогревом, звуковой и световой сигнализацией, которая включается в момент закрытия окна</p> <p></p>


Беби-боксы существовали в России с 2011 года, но их законность была и остается под вопросом из-за отсутствия четких регулирующих документов. При этом женщинам, которые оставляют ребенка на улице, может грозить уголовная ответственность, поскольку их действия могут попасть под статью об оставлении несовершеннолетнего в опасности.

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Законопроект о беби-боксах не раз вызывал критику. Так, против него неоднократно выступала сенатор Елена Мизулина. Она несколько раз вносила в Госдуму запрещающие их законопроекты, предлагая, в частности, штрафовать юридические лица за создание беби-боксов на сумму до 5 млн руб. По мнению депутата, возможность анонимно оставить ребенка только стимулирует российских матерей отказываться от детей.

Правительство отклонило предложение Мизулиной, посчитав подобные штрафы чрезмерными. Кроме того, против беби-боксов высказывалась и бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова. По ее мнению, находящиеся в них младенцы испытывают большой стресс, поскольку оказываются «в полной темноте». Из-за стресса, указывала бывший министр, у детей могут развиться «различные функциональные нарушения».

Автор
Евгения Кузнецова
При участии
Юлия Старостина
Оксана Пушкина бэби-бокс законопроект Михаил Мишустин
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