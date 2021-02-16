Оксана Пушкина попросила Мишустина поддержать беби-боксы

Депутат обратилась к главе правительства с просьбой высказать мнение по поводу нового законопроекта о бэби-боксах и, по возможности, поддержать его. В первоначальной версии документ был отклонен Госдумой в первом чтении

Оксана Пушкина (Фото: opushkina / Instagram)

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с письмом (есть у РБК) по поводу ее законопроекта, разрешающего региональным властям устанавливать беби-боксы в медучреждениях. Этот законопроект в новом, доработанном варианте группа депутатов планирует внести в Госдуму в 2021 году, рассказала Пушкина РБК. В письме парламентарий указала, что хотела бы узнать мнение Мишустина по поводу документа «и, возможно, заручиться [его] поддержкой».

РБК направил запрос в пресс-службу правительства.

Первоначальный законопроект о беби-боксах был отклонен профильным комитетом Госдумы осенью прошлого года. Тогда семь из десяти членов комитета посчитали «вредным для России законопроект об «окнах жизни», несмотря на то что его доработали с учетом замечаний, а авторы были готовы продолжать улучшать поправки, указывала Пушкина. Решение комитета она называла «стратегической ошибкой». Однако депутаты сочли, что законопроект, во-первых, отчасти дублирует нормы Конституции и уже существующих законов (в части, гарантирующей право ребенка на жизнь и здоровье). Во-вторых, они посчитали, что в документе право на создание беби-боксов без каких бы то ни было ограничений предоставляется региональным властям.

К настоящему моменту законопроект был доработан (он есть у РБК). В частности, там указано, что требования по оборудованию беби-боксов будет устанавливать правительство. Необходимость подобного документа в очередной раз была подчеркнута историей о том, как несколько недель назад в Москве мать оставила ребенка на пороге детского дома, сказала РБК Пушкина. «Необходимость [законопроекта] заключается еще и в том, что существующие беби-боксы вне федерального закона подвергаются проверкам на предмет законности, — подчеркнула она. — Необходимость продиктована мнением медицинской общественности, врачами, которые стоят грудью, защищая эти беби-боксы. Пока не будет принята эта инициатива, так называемые беби-боксы в нашей стране — вне закона».