Кабмин рассмотрит поправки к закону о бэби-боксах после скандала в Думе

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Правительство решило рассмотреть проект поправок к закону «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», которые регулируют работу бэби-боксов. В конце сентября их отклонил комитет Государственный думы по вопросам семьи. О решении правительства в своем Telegram-канале сообщила одна из авторов законопроекта, заместитель главы профильного комитета Госдумы Оксана Пушкина.

Проект поправок изучат Минздрав, Минпросвещения, Минтруд, МВД, Минфин, Минэкономразвития и Минюст. Отзыв они должны предоставить к 20 октября.

«За поправки мы еще поборемся — спасибо правительству [Михаила] Мишустина, где, в отличие от думского комитета по делам семьи и детей, понимают ценность детских жизней», — написала замглавы комитета.

Законопроект о бэби-боксах Пушкина вместе с депутатами нижней палаты парламента Ириной Родниной, Еленой Вторыгиной, а также сенатором Вадимом Тюльпановым внесли в Госдуму в 2017 году. Они хотят добиться изменения федерального закона об основных правах ребенка в России и предлагают, в частности, создать в медицинских учреждениях (где есть отделения реанимации для младенцев) специальные места, в которых можно будет анонимно оставить ребенка, если родители хотят от него отказаться. Возраст такого ребенка, по замыслу авторов законопроекта, не должен превышать четырех недель. Вместе с тем они предлагают установить и порядок государственной регистрации рождения подкинутого ребенка.