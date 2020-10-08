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Кабмин рассмотрит поправки к закону о бэби-боксах после скандала в Думе

Фото:Игорь Зарембо / РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Правительство решило рассмотреть проект поправок к закону «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», которые регулируют работу бэби-боксов. В конце сентября их отклонил комитет Государственный думы по вопросам семьи. О решении правительства в своем Telegram-канале сообщила одна из авторов законопроекта, заместитель главы профильного комитета Госдумы Оксана Пушкина.

Проект поправок изучат Минздрав, Минпросвещения, Минтруд, МВД, Минфин, Минэкономразвития и Минюст. Отзыв они должны предоставить к 20 октября.

«За поправки мы еще поборемся — спасибо правительству [Михаила] Мишустина, где, в отличие от думского комитета по делам семьи и детей, понимают ценность детских жизней», — написала замглавы комитета.

Пушкина обвинила депутатов в лицемерии из-за закона о бэби-боксах
Общество
Оксана Пушкина

Законопроект о бэби-боксах Пушкина вместе с депутатами нижней палаты парламента Ириной Родниной, Еленой Вторыгиной, а также сенатором Вадимом Тюльпановым внесли в Госдуму в 2017 году. Они хотят добиться изменения федерального закона об основных правах ребенка в России и предлагают, в частности, создать в медицинских учреждениях (где есть отделения реанимации для младенцев) специальные места, в которых можно будет анонимно оставить ребенка, если родители хотят от него отказаться. Возраст такого ребенка, по замыслу авторов законопроекта, не должен превышать четырех недель. Вместе с тем они предлагают установить и порядок государственной регистрации рождения подкинутого ребенка.

Группа парламентариев объясняет необходимость поправок тем, что некоторые матери не хотят проходить установленную процедуру отказа от ребенка, часто бросают новорожденных в опасных местах или даже убивают их.

«Всякий раз, когда я слышу об очередном младенце, выброшенном в окно или удушенном пластиковым пакетом, найденном в мусорном контейнере или в канализации, я вспоминаю наш законопроект о бэби-боксах. Он уже четыре года лежит в Государственной думе без шансов быть принятым в обозримой перспективе. Кто-то из депутатов, ранее выступавших за легализацию «окон жизни», публично переменил свое мнение, кому-то просто плевать», — рассказала Пушкина РБК.

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Пушкина написала генпрокурору о «деле против геев и суррогатных матерей»
Общество
Оксана Пушкина

Думский комитет по вопросам семьи и женщин 23 сентября этого года отклонил законопроект о бэби-боксах. Пушкина указала, что семь из десяти депутатов посчитали «вредным для России законопроект об «окнах жизни», несмотря на то что его доработали с учетом замечаний, а авторы были готовы продолжать улучшать поправки. Решение комитета Пушкина назвала «стратегической ошибкой», отметив, что на фоне новостей об очередном убитом младенце оно является «лицемерием и законодательной близорукостью».

Бэби-боксы существуют в России с 2011 года, однако законность их существования остается под вопросом из-за отсутствия четких регулирующих документов. Установка «окон жизни» в регионах, в частности, зависит от инициативы местных властей, писали «Известия». В Перми, например, как рассказывала газете сотрудница регионального фонда «Колыбель надежды», чтобы установить бэби-боксы, между собой должны договориться фонд, медицинское учреждение и органы власти.

При этом женщинам, которые оставляют ребенка на улице, может грозить уголовная ответственность, поскольку их действия могут попасть под статью об оставлении несовершеннолетнего в опасности.

Мизулина второй раз внесла в Госдуму законопроект о запрете беби-боксов
Политика

Против законопроекта о бэби-боксах неоднократно выступала сенатор Елена Мизулина. Она несколько раз вносила в Госдуму запрещающие их законопроекты, предлагая, в частности, штрафовать юридические лица на сумму до 5 млн руб. По мнению депутата, возможность анонимно оставить ребенка только стимулирует российских матерей отказываться от детей. Правительство отклонило предложение Мизулиной, посчитав подобные штрафы чрезмерными.

Против бэби-боксов высказывалась и бывший министр здравоохраннения Вероника Скворцова. По ее мнению, находящиеся в них младенцы испытают большой стресс, поскольку окажутся «в полной темноте». Скворцова указывала, что, когда ребенка кладут в бэби-бокс, оттуда раздается «очень пронзительный тонкий сигнал». Из-за стресса, по мнению Скворцовой, у детей могут развиться «различные функциональные нарушения».

дети закон правительство поправки Госдума Оксана Пушкина
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