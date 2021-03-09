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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 9 марта

Власти Москвы не исключили подъема заболеваемости COVID-19, ЕС раскритиковал AstraZeneca за перебои с поставками вакцины. Актуальные новости о коронавирусе — в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
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0 (за сутки)
Заразились
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Умерли
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Заразились
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

В России за последние сутки диагностировали 10 253 новых случая заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Общее число заболевших превысило 4,3 млн. Выздоровели более 3,9 млн (плюс 10,3 тыс. за сутки), умерли более 89 тыс. человек (плюс 379 за сутки).

Год с COVID-19: как все было и что изменилось навсегда — в спецпроекте РБК

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

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  • Власти Москвы допускают, что в городе может вырасти число случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщила заммэра Анастасия Ракова. Она уточнила, что заявила, что власти не делают каких-либо прогнозов «ни на первую волну, ни на вторую, ни на третью», но не исключают, что прирост заболевших будет не таким масштабным, как ранее.
  • Создатели российской вакцины от коронавируса «Спутник V» потребовали извинений от председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе, которая ранее сравнила перспективу экстренного одобрения этого препарата в Австрии с «русской рулеткой».
  • The Wall Street Journal написала, что власти США считают Москву ответственной за информационную кампанию в СМИ, которая подрывает доверие к вакцинам компании Pfizer и других западных производителей. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал такие данные нонсенсом. «Это ерунда. Российские спецслужбы не имеют никакого отношения к критике вакцин», — сказал он.

  • В Москве перестал действовать введенный из-за коронавируса режим обязательной самоизоляции для жителей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Они снова могут пользоваться льготным проездом, власти разблокировали социальные карты этой категории москвичей.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<20 000
0
<40 000
0
<60 000
0
от 60 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом в мире превысило 116,1 млн человек, из них 2,5 млн умерли. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 116,8 млн человек, свыше 2,59 млн скончались.

Video

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявили 28,9 млн зараженных. Индия находится на втором месте (11,2 млн), на третьем — Бразилия (11 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Великобритания (4,2 млн). Более 3 млн зараженных обнаружили также во Франции, Испании и Италии.

  • Израиль в преддверии досрочных парламентских выборов разрешил въезд своим гражданам. Из иностранцев с страну смогут прилететь профессиональные спортсмены, направляющиеся на соревнования, иностранные рабочие и супруги граждан страны. 
  • Парламент Финляндии на фоне ухудшения ситуации с COVID-19 решил временно закрыть рестораны и бары. Заведениям запретят принимать посетителей, но позволят работать навынос. 
  • Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала AstraZeneca за перебои с поставками вакцины от коронавируса в ЕС и призвала компанию объясниться. По ее словам, Еврокомиссия «устала быть козлом отпущения» из-за темпов вакцинации.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<500 000
0
<1 000 000
0
от 1 000 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Авторы
Юлия Сапронова, Анастасия Антипова, Георгий Тадтаев, Владислав Гордеев, Дада Линделл, Наталья Демченко
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