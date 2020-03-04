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В посольстве назвали сроки карантина российской велокоманды в ОАЭ

В посольстве России в Объединенных Арабских Эмиратах рассчитывают, что карантин велогонщиков из команды «Газпром-Русвело» продлится 7-10 дней, после чего они будут отпущены. Об этом заявил старший советник дипмиссии Юрий Видакас в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, медики подтвердили заражение двоих российских спортсменов, участвовавших в велопробеге. Первые тесты на заболевание коронавирусом 2019-nCoV среди остальных членов команды дали отрицательные результаты, но будет проведена повторная диагностика.

«Мы надеемся, что карантин, по заверению властей страны, продлится 7-10 дней. После чего команды будут отпущены», — добавил Видакас.

Телеканал также сообщил, что вероятнее всего россияне заразились коронавирусом от итальянских спортсменов.

О том, что у двух россиян выявлен коронавирус сообщил Минздрав ОАЭ вечером 3 марта. Заболевшие — члены команды «Газпром-Русвело», которая принимала участие в гонке «Тур ОАЭ».

Заразившиеся изолированы и находятся под постоянным наблюдением врачей, их состояние стабильно. Остальная команда находится на карантине в отеле в Абу-Даби.

По словам менеджера команды «Газпром-Русвело» Рената Хамидулина, спортсменов удерживают в отеле без объяснения причин и предоставления каких-либо медицинских документов.

Теги: коронавирус, ОАЭ, карантин
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