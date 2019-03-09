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В Чувашии чиновник объяснил низкие зарплаты бюджетников ленью
По мнению руководителя администрации главы Чувашии Юрия Васильева, низкие зарплаты учителей и врачей в большинстве случаев можно объяснить нехваткой трудолюбия.
Фото: Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

Руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев на внеочередной сессии Госсовета республики объяснил разницу в зарплатах бюджетников. По мнению чиновника, некоторые учителя и врачи получают небольшую зарплату из-за нехватки трудолюбия, пишет «Версия в Чувашии».

«На самом деле, есть учителя, которые получают мало, но они мало работают. Порядочные, добросовестные, трудолюбивые, нагруженные учителя и врачи получают достойную зарплату», — заявил Юрий Васильев.

Васильеву возразил депутат от КПРФ Григорий Данилов, который привел данные о зарплатах на основании вакансий в центре занятости. Из них, утверждал Данилов, следует, что учителя в среднем получают 18 тыс. руб., врачи — 25 тыс. руб. При этом, в соответствии с майским указом президента зарплата медиков и педагогов находится в зависимости от размера средней зарплаты по региону и должна быть не ниже, чем 200% ее величины. В ответ Васильев предложил посвятить этой теме отдельный правительственный час в республиканском парламенте.

РБК направил запрос в пресс-службу администрации главы Чувашии.

В декабре 2018 года министр социально-демографической и социальной политики Самарской области Марина Антимонова в своем Twitter предложила матерям, имеющим детей, содержать огороды для пропитания ребенка. «Чтоб детей плохими продуктами не кормить, наше поколение сады и огороды разводило. Если хочешь ребенка, всегда найдешь решение!», — написала она, отвечая на комментарии пользователей. После этого губернатор Самарской области Дмитрий Азаров инициировал проверку в отношении Антимоновой. Сама министр позднее извинилась за свои слова.

Общество
В Самаре министр предложила матерям заводить огороды для содержания детей

До этого, в начале ноября в центре скандала оказалась глава департамента молодежной политики Свердловской области и олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ольга Глацких. Причиной этого стало ее заявление на встрече с детьми-волонтерами о том, что государство им ничего не должно. «Вам должны ваши родители, которые вас родили. Государство не просило их вас рожать», — сказала чиновница. Впоследствии она извинилась за свои слова. 26 декабря она подала в отставку.

Автор: Георгий Тадтаев
При участии: Егор Губернаторов
Теги: Чиновник, Чувашия, бюджетники
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