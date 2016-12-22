Владимира Этуша госпитализировали после отдыха в Италии

Народный артист Владимир Этуш прервал свой отдых в Италии и находится под наблюдением врачей. Об этом сообщил РБК директор театра им. Вахтангова Кирилл Крок.

Актер находится в одном из госпиталей Москвы. «Владимиру Абрамовичу стало нехорошо на отдыхе, поэтому они с женой вернулись и сразу поехали в клинику. С учетом возраста, болячек, его лечащий врач, которая наблюдает за его здоровьем больше десяти лет, рекомендовала ему остаться в клинике», — рассказал Крок.

Состояние Этуша, по его словам, оценивается как стабильное. «Будем надеяться, что все будут в порядке, и в сентябре он вернется в театр Вахтангова», — добавил директор театра.

В июне 2017 года Этуш упал с лестницы около поликлиники в Москве и был госпитализирован в нейрохирургическую реанимацию НИИ им. Склифосовского. Врачи диагностировали у него только ушиб спины, но решили несколько дней пронаблюдать за его состоянием «для перестраховки», говорил тогда Крок.

Этушу 96 лет, актер родился 6 мая 1922 года. Он — кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» и народный артист СССР. Актер снялся более чем в 40 фильмах. В том числе он сыграл Саахова в «Кавказской пленнице», Шпака в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» и инженера Брунса в «Двенадцати стульях». С 2003 года Этуш стал художественным руководителем Щукинского училища. А с 2009 по 2011 год был главой Центрального дома актера им. А.А.Яблочкиной (ЦДА).