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К расследованию отравления Скрипаля привлекли 180 британских военных
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К расследованию отравления Скрипаля привлекли 180 британских военных
Общество, 09 мар, 18:19
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К расследованию отравления Скрипаля привлекли 180 британских военных

В Солсбери для оказания помощи в расследовании дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Елены были направлены 180 военнослужащих. Об этом заявили в Скотленд-Ярде, передает Би-Би-Си.

По данным телеканала, были направлены военнослужащие из Королевской морской пехоты и другие военные специалисты, которые обучены по программе химической защиты. Би-Би-Си отмечает, что речь идет о специалистах в области химического, биологического и радиологического оружия. Военные должны будут эвакуировать с места происшествия несколько транспортных средств и предметов, в том числе машины скорой помощи, которые могли быть загрязнены химическим веществом.

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Бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь нашли без сознания на скамейке на улице в британском Солсбери 4 марта. Оба они были помещены в реанимацию в критическом состоянии. В полиции заявили, что пострадавшие были отравлены неизвестным веществом. Издание The Guardian со ссылкой на источники сообщало, что это был нервно-паралитический химикат. По данным полиции, всего пострадали более 20 человек.

Сергей Скрипаль был сотрудником главного разведывательного управлении (ГРУ) Генштаба России до 1999 года и ушел в отставку в звании полковника. Затем до 2003 года он работал в управделами МИДа, а потом стал заниматься бизнесом. Скрипаль был арестован в 2004 году ФСБ по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. Свою вину бывший полковник ГРУ признал. В 2006 году он был приговорен к 13 годам лишения свободы, но в 2010 году президент России Дмитрий Медведев помиловал Скрипаля, и он был выслан в Великобританию по программе обмена шпионами.

Теги: отравление , расследование , Великобритания
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