Гендиректор «Альпины» рассказал, что читает молодежь
Люди в возрасте 24–35 лет являются одной из самых читающих аудиторий на рынке и предпочитают бумажные книги. Об этом в программе «Да или Нет» в эфире Радио РБК заявил генеральный директор издательской группы «Альпина» Алексей Ильин.
«Мне кажется, что люди устают от огромного потока входящей информации. А когда человек выбирает книгу, он остается с ней наедине. У нее нет постоянных уведомлений, можно сконцентрироваться и немножко отвлечься», — пояснил он.
Ильин также описал портрет ключевого для издательства читателя: женщина с высшим образованием, проживающая в крупном городе. В связи с этим «Альпина» делает упор на выпуск художественной литературы в жанре «Современная женская проза».
Говоря об итогах 2025 года, Ильин отметил, что ожидает роста выручки на 10–12%, но при этом возможно падение продаж в штуках на 5–7%. По его словам, есть ощущение, что книжный рынок «начинает тормозить».
«Ситуация такая, что в 2022 году был сильный провал. 2023–2024 годы — это было восстановление, 2025 год — такой еще рост по инерции. В 2025 году было несколько повышений цен у всех по рынку. И это привело к тому, что начали снижаться продажи в штуках», — пояснил он.
Художественная литература в 2025 году пользовалась спросом у посетителей Российской государственной библиотеки (РГБ, «Ленинка»), рассказывал ранее в эфире Радио РБК гендиректор учреждения Вадим Дуда. При этом самыми популярными книгами, по его словам, стали книги по медицине (гистологии, цитологии, стоматологии) и архитектуре.
В «Читай-городе» Радио РБК также рассказывали, что художественная литература по-прежнему удерживает лидерство по продажам. В 2026 году в сети ожидают увеличение интереса к детским и мистическим книгам.
В 2026 году книги подорожают на 20%, заявлял Ильин в эфире Радио РБК в декабре 2025 года. По его словам, себестоимость книг будет зависеть сразу от нескольких факторов, включая налоги, платежи авторам и особенно комиссии маркетплейсов.
