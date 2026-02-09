 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Радио РБК⁠,
РАДИО
0

Гендиректор «Альпины» рассказал, что читает молодежь

Гендиректор «Альпины» Ильин: молодежь 24–35 лет активно читает бумажные книги
Сюжет
Радио РБК
Люди в возрасте 24–35 лет остаются одной из самых читающих аудиторий и предпочитают бумажные книги, сообщил гендиректор «Альпины» Алексей Ильин. По его словам, это связано с усталостью от цифрового информационного потока
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Люди в возрасте 24–35 лет являются одной из самых читающих аудиторий на рынке и предпочитают бумажные книги. Об этом в программе «Да или Нет» в эфире Радио РБК заявил генеральный директор издательской группы «Альпина» Алексей Ильин.

«Мне кажется, что люди устают от огромного потока входящей информации. А когда человек выбирает книгу, он остается с ней наедине. У нее нет постоянных уведомлений, можно сконцентрироваться и немножко отвлечься», — пояснил он.

Ильин также описал портрет ключевого для издательства читателя: женщина с высшим образованием, проживающая в крупном городе. В связи с этим «Альпина» делает упор на выпуск художественной литературы в жанре «Современная женская проза».

Психолог объяснила, почему книги о депрессии становятся бестселлерами
Радио

Говоря об итогах 2025 года, Ильин отметил, что ожидает роста выручки на 10–12%, но при этом возможно падение продаж в штуках на 5–7%. По его словам, есть ощущение, что книжный рынок «начинает тормозить».

«Ситуация такая, что в 2022 году был сильный провал. 2023–2024 годы — это было восстановление, 2025 год — такой еще рост по инерции. В 2025 году было несколько повышений цен у всех по рынку. И это привело к тому, что начали снижаться продажи в штуках», — пояснил он.

Художественная литература в 2025 году пользовалась спросом у посетителей Российской государственной библиотеки (РГБ, «Ленинка»), рассказывал ранее в эфире Радио РБК гендиректор учреждения Вадим Дуда. При этом самыми популярными книгами, по его словам, стали книги по медицине (гистологии, цитологии, стоматологии) и архитектуре.

В «Читай-городе» Радио РБК также рассказывали, что художественная литература по-прежнему удерживает лидерство по продажам. В 2026 году в сети ожидают увеличение интереса к детским и мистическим книгам.

В 2026 году книги подорожают на 20%, заявлял Ильин в эфире Радио РБК в декабре 2025 года. По его словам, себестоимость книг будет зависеть сразу от нескольких факторов, включая налоги, платежи авторам и особенно комиссии маркетплейсов.

 

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Маск пообещал оплатить адвокатов тем, кто расскажет правду об Эпштейне

Politico сообщило о переломной неделе кризисной дипломатии в Европе

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Куба предупредила об отсутствии топлива для авиакомпаний на месяц. Подробности

FT: в январе пусковые установки Patriot у ВСУ были пустыми из-за дефицита ракет

Bloomberg: Стармер может уйти в отставку в течение недели

Авторы
Теги
Алина Нафикова, Евгения Стогова Евгения Стогова
книги издательство чтение
Материалы по теме
Глава крупнейшей книжной сети призвал государство пропагандировать чтение
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
Трамп назвал «пощечиной» США музыкальное шоу на Супербоуле Спорт, 11:55
В школе в Екатеринбурге на перемене умер девятиклассник Общество, 11:51
8 типов клиентов в продажах: как с ними работать, чтобы добиваться своего Образование, 11:50
«Самолет» исключил неуплату купонов по облигациям после запроса поддержки Бизнес, 11:44
В Москве на кадастровый учет поставили 260 новых многоэтажек за год Недвижимость, 11:44
Гендиректор «Альпины» рассказал, что читает молодежь
РАДИО
 Общество, 11:38
Фальков заявил о недостаточно эффективной системе высшего образования Общество, 11:35
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
В ДТП с рейсовым автобусом в Москве пострадали восемь человек Общество, 11:28
Обвал сложности майнинга стал сильнейшим с его запрета 2021 года в Китае Крипто, 11:25
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 11:23
РСТ заявил о тысячах россиян на оставшейся без авиатоплива Кубе Экономика, 11:23
Прощание с актрисой Ольгой Чиповской. Фото Общество, 11:20
В Европе призвали срочно снизить зависимость от Visa и Mastercard Финансы, 11:18
На Крымском мосту остановили движение Политика, 11:13