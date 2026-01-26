 Перейти к основному контенту
0

В «Ленинке» рассказали, что россияне читали в 2025 году

Сюжет
Радио РБК
Гендиректор РГБ Вадим Дуда рассказал Радио РБК, что читатели пытались «найти ответы на вечные вопросы», поэтому резко вырос спрос на книги о религии, философии и эзотерике. Эти категории демонстрировали двузначный прирост
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Самыми популярными книгами в Российской государственной библиотеке (РГБ, «Ленинка») в прошлом году стали книги по медицине (гистологии, цитологии, стоматологии) и архитектуре, рассказал в эфире Радио РБК гендиректор учреждения Вадим Дуда, отметив, что в основном в библиотеку приходят те, кто занимается наукой.

Спросом пользуется и художественная литература: в этой категории с большим отрывом победила книга мемуаров Зои Богуславской «Халатная жизнь», получившая в прошлом году премию «Большая книга».

За год «Ленинку» посещают около миллиона человек, что «близко к нашему пределу», сообщает Дуда. При этом книг за год выдается примерно 10–12 млн. Кроме того, около 50 млн человек пользуются электронными ресурсами РГБ. Количество электронных обращений со времен пандемии коронавируса растет примерно на 15–20% в год, говорит Дуда.

«Люди интересуются не только историей, но и философией, осмыслением жизни. Мы все стараемся найти свое место и читаем очень много книг эзотерических, пытаемся постичь основы религии, пытаемся найти свое место в этой жизни, найти свой собственный путь развития и роста. Я бы оценивал эти цифры роста где-то примерно двузначными цифрами в процентах, то есть это 15%, 20%, 30% по категориям развития, личностный рост», — сказал гендиректор «Ленинки».

Из русской художественной литературы чаще всего берут классику, однако в 2025-м есть и неожиданные примеры, такие как Толковый словарь Владимира Даля или «Москва и москвичи» Владимира Гиляровского. Дуда связывает это с ростом интереса к грамотности и российским регионам.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Надежда Сережкина
Радио РБК книги Библиотека
