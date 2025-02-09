В Химках загорелись «Николаевские бани»

В Химках произошел пожар в «Николаевских банях», площадь возгорания достигла 100 кв. м. По данным Shot, эвакуировали порядка десяти человек

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В «Николаевских банях» в подмосковных Химках произошел крупный пожар, передают «РЕН ТВ» и телеграм-канал Shot.

По данным Shot, эвакуировали порядка десяти человек.

Как позднее уточнили в МЧС, площадь возгорания составила 100 кв. м. «Информации о пострадавших не поступало», — сообщили в ведомстве.

В тушении пожара задействованы семь единиц техники и 28 специалистов.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области РБК сообщили, что здание не эксплуатировалось.

«Николаевские бани» расположены по адресу: ул. Железнодорожная, 16, напротив парка культуры и отдыха им. Л.Н. Толстого. Согласно данным на сайте банного комплекса, вместимость общего отделения — до 30 человек.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области и в «Николаевские бани».

Накануне вечером загорелось здание бывшего Электрозавода на востоке Москвы. Сотрудники МЧС спасли 80 человек, еще 120 эвакуировались самостоятельно. Пятерых госпитализировали с диагнозом «отравление продуктами горения».