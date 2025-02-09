Эвакуированная из Электрозавода девушка рассказала, как начался пожар
Анастасия Бойко, которую эвакуировали из здания бывшего Электрозавода на востоке Москвы, рассказала РБК, как начался пожар.
«Начали звонить и говорить: «Вроде бы пожар». Резко вырубилось электричество. Мы поняли, что, будет, видимо, эвакуация и начали одеваться. Закрылись в помещении, мокрыми тряпками двери проложили, начали чувствовать гарь», — сказала она.
Девушка зашла в помещение за пять минут до того, как начался пожар. «Видела людей. <...> Все ходили спокойно, потом — резко гарь», — подытожила она.
Пожар в здании Электрозавода произошел вечером 8 февраля. Сотрудники МЧС спасли из огня 80 человек, еще 120 эвакуировались самостоятельно. Как рассказали очевидцы, чтобы выйти, люди, заблокированные в загоревшемся здании, выламывали двери и окна.
После пожара за медпомощью обратились 16 человек, пятеро из них госпитализированы с диагнозом «отравление продуктами горения».
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