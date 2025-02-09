 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Эвакуированная из Электрозавода девушка рассказала, как начался пожар

Эвакуированная из Электрозавода девушка рассказала, как начался пожар
Video

Анастасия Бойко, которую эвакуировали из здания бывшего Электрозавода на востоке Москвы, рассказала РБК, как начался пожар.

«Начали звонить и говорить: «Вроде бы пожар». Резко вырубилось электричество. Мы поняли, что, будет, видимо, эвакуация и начали одеваться. Закрылись в помещении, мокрыми тряпками двери проложили, начали чувствовать гарь», — сказала она.

Девушка зашла в помещение за пять минут до того, как начался пожар. «Видела людей. <...> Все ходили спокойно, потом — резко гарь», — подытожила она.

Очевидцы рассказали, как ломали двери и окна, чтобы покинуть Электрозавод
Общество
Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

Пожар в здании Электрозавода произошел вечером 8 февраля. Сотрудники МЧС спасли из огня 80 человек, еще 120 эвакуировались самостоятельно. Как рассказали очевидцы, чтобы выйти, люди, заблокированные в загоревшемся здании, выламывали двери и окна.

После пожара за медпомощью обратились 16 человек, пятеро из них госпитализированы с диагнозом «отравление продуктами горения».

Читайте РБК в Telegram.

Аэропорт Сухума принял первый за более чем 30 лет пассажирский лайнер. Видео

Новые власти Сирии назвали условие сохранения баз России

ЦБ объяснил бабушкам, что такое цифровой рубль

Спецпосланник Трампа оценил санкции против России «всего лишь на тройку»

Десятки Jaguar нашли на кладбище машин в Великобритании. Фото

Новые правила покупки жилья за маткапитал. Что изменилось

РБК запускает винный салон. Расписание

ЦБ назвал самый доходный актив в рублях по итогам 2024 года

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

В МГУ назвали две главные проблемы зумеров

Депутата генерала Гурулева предложили вывести из комитета по обороне

У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин
Теги
пожар эвакуация Москва
Материалы по теме
Очевидцы рассказали, как ломали двери и окна, чтобы покинуть Электрозавод
Общество
За медпомощью после пожара на Электрозаводе обратились 16 человек
Общество
Пожар в здании бывшего электрозавода в Москве полностью потушили
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 8 февраля
EUR ЦБ: 101,22 (+0,55) Инвестиции, 07 фев, 17:52 Курс доллара на 8 февраля
USD ЦБ: 97,28 (+0,37) Инвестиции, 07 фев, 17:52
Хинштейн предложил создать горячую линию для борьбы с мародерамиОбщество, 03:12
The Telegraph узнал о шоке министра обороны Британии из-за «трат на чушь»Политика, 02:56
Украинцы уступили сирийцам по количеству нелегальных мигрантов в ГерманииПолитика, 02:45
Иранские военные попросили отменить фетву о запрете ядерного оружияПолитика, 02:34
Эвакуированная из Электрозавода девушка рассказала, как начался пожарОбщество, 02:12
Илон Маск объяснил, почему не купит TikTokБизнес, 01:48
Суд отказался рассматривать протокол на Дудя за отсутствие маркировкиПолитика, 01:31
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
От автомобиля президента Сербии на трассе отлетело колесоОбщество, 01:22
Аэропорт Волгограда приостановил прием и отправление самолетовОбщество, 01:18
За медпомощью после пожара на Электрозаводе обратились 16 человекОбщество, 00:45
Арабские страны возмутились шуткой Нетаньяху о переселении из ПалестиныПолитика, 00:29
Усманов выиграл суд против немецкого издания TagesspiegelПолитика, 00:12
Супербоул-2025. Что важно знать о самом популярном шоу в СШАСпорт, 00:00
Иностранное грузовое судно село на мель у СахалинаБизнес, 08 фев, 23:43