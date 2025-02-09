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Общество ,  
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За медпомощью после пожара на Электрозаводе обратились 16 человек

За медпомощью после пожара на Электрозаводе в Москве обратились 16 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в городских медслужбах.

«За медицинской помощью обратились 16 человек, включая ребенка», — сказал собеседник агентства.

Пять человек госпитализированы с диагнозом «отравление продуктами горения», добавил он.

Ранее в столичном департаменте здравоохранения сообщили о трех пострадавших. Позднее мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что число госпитализированных возросло до пяти.

Собянин назвал число пострадавших при пожаре на Электрозаводе
Общество
Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

Пожар в здании бывшего электрозавода случился вечером 8 февраля. Сотрудники МЧС спасли из огня 80 человек, еще 120 эвакуировались самостоятельно.

Площади в здании арендуют многие организации, в том числе частный бизнес. По данным SHOT, возгорание случилось в студии танцев. Следственный комитет завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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