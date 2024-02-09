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Собянин прокомментировал пожар в жилом доме в Москве

Собянин: Все городские службы на месте тушения пожара у метро Аэропорт
Сюжет
Новости Москвы

Собянин прокомментировал пожар в жилом доме в Москве
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Пожарные принимают все меры по ликвидации пожара в Северном округе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Жильцам эвакуированных домов оказывается необходимая помощь. Все городские службы на месте», — написал он в своем Telegram.

К тушению пожара в доме на севере Москвы привлекли вертолеты
Общество

Пожар на улице Черняховского на севере Москвы начался в ночь на 9 февраля. Загорелась крыша шестиэтажного жилого дома, сообщает телеграм-канал МЧС.

Огонь охватил площадь в 4 тыс. кв. м. Для тушения пожара задействовали вертолеты.

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Сергей Собянин

Мэр Москвы
21 июня 1958 года
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