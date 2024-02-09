Движение по дублеру Ленинградского проспекта перекрыли из-за пожара

Дептранс: движение по дублеру Ленинградского проспекта в область перекрыли

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Движение по дублеру Ленинградского проспекта в область перекрыли на севере Москвы, сообщил столичный департамент транспорта в телеграм-канале.

Ранее движение перекрыли по улице Черняховского из-за работы оперативных и экстренных служб. В ночь на 9 февраля на этой улице загорелась крыша жилого дома на площади 4 тыс. кв. м, пожару присвоили повышенный ранг. На месте находятся спасатели МЧС, они эвакуировали более 400 жителей.

К тушению привлекли 130 специалистов и 41 единицу техники, также на место направили два вертолета Ка-32. В здании началось обрушение чердака, сообщили ТАСС в оперативных службах. Пожар угрожает распространиться на соседние жилые дома и торговый центр.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пожарные принимают все меры по ликвидации огня, а жильцам эвакуированных домов оказывается необходимая помощь.

Улица Черняховского начинается на Ленинградском проспекте в районе Аэропорт Северного административного округа Москвы.