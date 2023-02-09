Погиб основатель Sela Борис Остроброд

Борису Остроброду было 65 лет. В 1991 году он с двоюродным братом основал Sela, а в 2019-м сеть была приобретена Melon Fashion Group, владельцем брендов befree и Love Republic

Борис Остроброд (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Основатель ретейлера Sela Борис Остроброд утонул в машине на озере в Латвии, сообщил его двоюродный брат и партнер Аркадий Пекаревский в Facebook (Meta, владелец соцсети, признана в России экстремистской организацией и запрещена).

«Трагическая случайность — ехал на машине вдоль озера у себя в Латвии, машина соскользнула в озеро, перевернулась, и Боря утонул», — написал он.

Сын Остроброда Эдуард в Facebook также подтвердил информацию о смерти отца. «Трагическая случайность на дороге, и Бог его забрал к себе», — сообщил Остроброд-младший.

Борису Остроброду было 65 лет. Он окончил Ленинградский горный институт им. Плеханова, получив специальность инженера. По окончании вуза работал в НИИ алюминиево-магниевых руд и на Ленинградском стадионе им. В.И. Ленина.

В 1987 году Остроброд и Пекаревский начали заниматься бизнесом и создали фотокооператив «Блик», занимавшийся изготовлением полиграфической и рекламной продукции.

Компанию Sela кузены основали в 1991 году. Как рассказывал Остроброд, ее назвали в честь пляжа и скалы в небольшом курортном городе недалеко от Тель-Авива — двоюродные братья эмигрировали в Израиль в начале 1990-х. Сначала Sela торговала косметикой, спиртом Royal, продуктами питания. «Решили играть с листа: ввязывались в разные проекты и смотрели, что получится», — описывал Пекаревский работу компании в ее первые годы. А через пару лет предприниматели наладили прямые поставки пуховиков из Китая, постепенно расширяли ассортимент и начали разработку собственных дизайнов одежды и аксессуаров. Первый фирменный магазин Sela был открыт в Санкт-Петербурге в 1997 году. Дизайн-бюро компании сначала располагалось в Израиле, но впоследствии было перенесено в Россию, большая часть продукции отшивалась на фабриках Китая, но также в Бангладеш и на отечественном рынке.

В становлении бизнеса с самого начала участвовали члены семьи, включая детей Бориса Остроброда. Предприниматели четко разделили свои сферы ответственности: Пекаревский отвечал за развитие в России, Остроброд — за производство, дизайн, финансирование.

На пике развития в 2011 году сеть насчитывала около 600 точек, присутствовала в 14 странах, а ее розница преимущественно состояла из франчайзинговых магазинов. Однако в дальнейшем компания изменила подход к развитию сети и начала сокращать количество точек по лицензии из-за их неэффективности. За год до этого, когда оборот компании, по ее собственным данным, составлял около $200 млн, Пекаревский продал свою долю (45%) Остроброду, стоимость сделки не разглашалась. Пекаревский решил сосредоточиться на собственных проектах — в частности, развивать шоколадное и марципановое производство Grondard и девелоперский проект. В это же время Борис Остроброд начал понемногу отходить от оперативного управления компанией, поэтапно передавая его своему сыну Эдуарду.

В 2016 году компания, разбираясь с последствиями кризиса 2014–2015 годов и падением продаж, прошла значительную реорганизацию, сокращала количество офисов, магазинов и персонала. А в 2018-м Борис Остроброд начал поиск стратегического инвестора: дополнительные инвестиции, которые требовались бизнесу, предприниматель оценивал в 1,3 млрд руб. Однако экспертная оценка стоимости компании была гораздо ниже — выручка ретейлера по итогам 2018 года сократилась примерно на 4%, до 5,5 млрд руб., а стоимость бизнеса Sela не превышала 500 млн руб., оценивало ранее агентство «INFOLine-Аналитика».

В конце лета 2019 года компания была продана Melon Fashion Group (MFG), которая владеет торговыми сетями одежды befree, Love Republic и Zarina; компании не раскрывали объем сделки. После покупки ретейлера Melon Fashion Group изменила концепцию сети Sela: теперь основу ее ассортимента составляет одежда для детей и их мам. На конец 2021 года Sela насчитывала 181 магазин, отдельно выручку сети холдинг не раскрывал. По итогам 2022 года выручка MFG составила 37,5 млрд руб., чистая прибыль — 3,5 млрд руб.