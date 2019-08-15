Владелец befree и Love Republic купил сеть магазинов Sela

Сеть Sela основали в 1991 году Борис Остроброд и его двоюродный брат Аркадий Пекаревский. В 2018 году, по оценке экспертов, выручка ретейлера сократилась примерно на 4%, до 5,5 млрд руб., а стоимость бизнеса не превышала 500 млн руб.

Melon Fashion Group была создана в 2005 году на базе петербургской фабрики «Первомайская Заря». По итогам прошлого года сеть впервые вошла в составляемый «INFOLine-Аналитика» топ-100 российских ретейлеров, заняв 99-е место с выручкой 14,2 млрд руб. (плюс 15% к предыдущему году).