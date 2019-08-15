Владелец befree и Love Republic купил сеть магазинов Sela

Melon Fashion Group, которая владеет торговыми сетями одежды befree, Love Republic и Zarina, объявила о покупке магазинов Sela.
«1 августа к нашему портфелю добавился бренд Sela, присоединились все 278 магазинов», — заявил журналистам гендиректор Melon Fashion Group Михаил Уржумцев (цитата по ТАСС).
Сумма сделки не разглашается. Однако, по словам Уржумцева, благодаря ей выручка компании вырастет до 24 млрд руб. в 2019 году по сравнению с 17,6 млрд руб. по итогам прошлого года.
О том, что Melon Fashion Group ведет переговоры о покупке Sela, стало известно в конце мая. В июле бренд перешел владельцу Love Republic.