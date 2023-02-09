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После взрыва газа в Новосибирске из-под завалов дома спасли женщину

Спасатели нашли женщину под завалами рухнувшего после взрыва газа дома в Новосибирске

Сотрудники МЧС нашли женщину в подвале дома в Новосибирске, который ранее частично обрушился после взрыва газа, пострадавшую доставили в больницу, сообщили РБК в пресс-служба ведомства.

«Во время разбора завалов в подвале под обрушившемся подъездом пожарно-спасательные подразделения обнаружили женщину, подающую признаки жизни. С помощью автолестницы плита была приподнята и сдвинута, пострадавшая спасена», — говорится в сообщении.

Еще три человека могут оставаться под завалами дома, рассказал начальник управления МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов, передает ТАСС.

Взрыв газа в пятиэтажном жилом доме в центре Новосибирска произошел утром 9 февраля, частично обрушились два подъезда. После взрыва начался пожар, который распространился на площади в 300 кв. м., из дома эвакуировали 50 человек.

По последним данным МЧС, погиб один человек, еще одного, которого ранее считали погибшим, удалось спасти, восемь человек пострадали.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.3 ст. 238 УК).

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Как сообщали «Интерфаксу» в экстренных службах, накануне ЧП жильцы дома подавали заявку на устранение утечки газа, однако специалисты, приехавшие на место, могли устранить ее неполностью или несвоевременно. Кроме того, жильцы дома неоднократно жаловались на запах газа, рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

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Новосибирск газ взрыв газа МЧС
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