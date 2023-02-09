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Двое заключенных погибли при пожаре в ростовской колонии
Двое заключенных погибли, один пострадал при пожаре в колонии в Ростовской области
В исправительной колонии № 2 в Ростовской области произошел пожар, в результате погибли двое заключенных, еще один пострадал.
Пожар возник 8 февраля на территории объекта коммунально-бытового обеспечения площадью около 40 кв. м. Его быстро потушили пожарные.
В помещении были обнаружены тела двух осужденных, еще один заключенный получил ожоги различных частей тела и был госпитализирован, уточнил собеседник. Начата проверка.
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