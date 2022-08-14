В Архангельской области загорелся барак в исправительной колонии

На территории исправительной колонии № 21 в поселке Икса Плесецкого района Архангельской области произошел пожар в одноэтажном бараке, где живут осужденные, сообщается на сайте главного управления МЧС по региону.

Возгорание началось около 20:30. Барак, где возник огонь, был рублен из бруса. Из него эвакуировали 10 заключенных, в результате пожара никто не погиб и не пострадал.

Через час пожар локализовали, а к 22:00 открытое горение было ликвидировано. Спасатели начали проливку и разборку конструкции здания.

Портал 29.ru указывает, что причины возгорания неизвестны, а УФСИН по региону проведет проверку по факту инцидента.

В начале декабря прошлого года произошел пожар в колонии № 4 в городе Валдай Новгородской области. В результате погиб один человек, еще четверо пострадали. Возгорание началось в одной из камер, ТАСС сообщал, что в помещении загорелись матрасы. Пострадавших госпитализировали.