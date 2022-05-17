В общежитии колонии № 4 в Пензе произошел пожар

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В общежитии исправительной колонии № 4 в Пензе произошел пожар, его оперативно потушили, погибших и пострадавших нет, сообщили РБК в УФСИН России по Пензенской области.

«В 14:34 началось возгорание в общежитии ИК № 4. Оперативно было потушено. <...> Жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Ранее агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах писало об эвакуации более 100 человек из-за возгорания в общежитии пензенской колонии. Но в пресс-службе управления УФСИН сообщили РБК, что эвакуировано было «намного меньше». По словам собеседника агентства, площадь пожара составила около 250 кв. м.

В общежитии колонии № 4 в Пензе пожар произошел также 11 мая, сообщало пензенское издание «Аргументы и факты». На сайте МЧС Пензенской области 12 мая говорилось о принятии мер по ликвидации последствий пожара в Пензе на Молодогвардейской улице. Исправительная колония № 4 находится в Пензе по адресу: Молодогвардейская улица, дом 9.