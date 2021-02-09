В Москве за избиение полицейского задержали еще одного участника акций

Еще один участник несогласованной акции в поддержку Алексея Навального, которая прошла в Москве 23 января, задержан по уголовному обвинению, сообщает Следственный комитет.

Мужчина 1992 года рождения стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти).

«По версии следствия, 23 января 2021 года мужчина, участвовавший в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, вблизи Страстного бульвара, нанес сотруднику полиции несколько ударов кулаком в область головы и туловища», — говорится в сообщении СК.

Следователи намерены просить суд выбрать задержанному, чье имя и фамилия не называются, меру пресечения в виде ареста.

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