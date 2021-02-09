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Дело Навального ,  
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Хаматова, Смехов и Звягинцев призвали отпустить задержанных на акциях

Авторы обращения уверены, что отказ властей согласовывать акции протеста противоречит Конституции
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

«Новая газета» разместила петицию, авторы которой призывают отпустить задержанных в последние недели и разрешить проведение протестных акций.

Это обращение 180 ученых, писателей и общественных деятелей. По их мнению, власти должны согласовывать протестные акции, поскольку свобода собраний гарантируется 31-й статьей Конституции, нормы которой имеют приоритет перед любыми законами. «Попытки правоохранительных органов воспрепятствовать гражданам, напротив, с конституционной точки зрения являются противоправными. Для устранения этой коллизии необходимо срочно привести законодательство о проведении митингов и собраний в соответствие с Конституцией Российской Федерации», — говорится в обращении.

Помимо этого, подписавшие петицию возмущены «бессмысленно жестокими действиями полиции, избивавшей мирных, безоружных граждан», а также «полным произволом судов, в массовом порядке нарушавших все мыслимые требования закона, принцип непредвзятости, справедливости, презумпцию невиновности».
Среди подписавших обращение — писатели Борис Акунин, Денис Драгунский и Лев Рубинштейн, режиссеры Роман Волобуев, Андрей Звягинцев и Жора Крыжовников, экономист Сергей Гуриев, основатель компании «ВымпелКом» Дмитрий Зимин, журналист и писатель Михаил Зыгарь, поэт Юлий Ким, издатель Ирина Прохорова, артисты Чулпан Хаматова, Вениамин Смехов, Яна Троянова, Евгений Цыганов, Александр Филиппенко, музыканты Сергей и Татьяна Никитины.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя появление петиции, заявил журналистам, что «могут иметь место разные мнения». «Знаем ли мы о ней? Да, знаем. Так или иначе, она привлечет внимание. Но я не знаю, какое будет мнение у правозащитников и политических партий», — сказал он.

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После несанкционированных акций сторонников оппозиционера Алексея Навального, которые проходили 23 и 31 января в Москве и Санкт-Петербурге, в суды поступило более 6000 дел. Более 1200 человек получили административный арест, почти 2000 человек оштрафовали.

Авторы
Артем Филипенок, Полина Химшиашвили
петиция Конституция протесты Чулпан Хаматова Борис Акунин Дмитрий Зимин
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