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Facebook запретила отрицающий Холокост контент

Социальная сеть Facebook объявила, что будет удалять любой контент, отрицающий Холокост или искажающий факты о нем. Об этом говорится в заявлении соцсети.

Свое решение компания объяснила ростом числа случаев антисемитизма во всем мире и «вызывающим тревогу уровнем неосведомленности о Холокосте», особенно среди молодежи. Facebook приводит данные опроса взрослого населения США в возрасте 18-39 лет, согласно которым почти четверть считает, что Холокост — это миф или что геноцид евреев преувеличен.

Соцсеть будет отсылать своих пользователей, ищущих данные о Холокосте, к «авторитетным источникам», чтобы те могли получить «достоверную информацию» о геноциде евреев, написал в Facebook основатель соцсети Марк Цукерберг. Он отметил, что компания уже удаляет сообщения, «восхваляющие преступления на почве ненависти или массовые убийства, включая Холокост».

«Однако с ростом антисемитизма мы расширяем нашу политику и запрещаем контент, отрицающий Холокост или искажающий информацию о нем», — сообщил Цукерберг в Facebook.

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