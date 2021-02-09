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Гибель журналистов в ЦАР ,  
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Семьи убитых в ЦАР россиян выступили против идеи Пригожина о памятнике

Ранее бизнесмен предложил установить памятник на месте гибели журналистов в ЦАР в 2018 году. Их семьи заявили, что это будет «глумлением над памятью погибших и над чувствами их близких»
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Родственники журналистов Кирилла Радченко и Александра Расторгуева, которые были убиты в Центральноафриканской республике в июле 2018 года, высказались категорически против установки памятника на месте их гибели. Они написали письмо, адресованное президенту Владимиру Путину, председателю СК Александру Бастрыкину и президенту ЦАР Фостен-Арканжу Туадере. Копию письма РБК предоставила семья Радченко.

В середине января с идеей установить памятник выступил бизнесмен Евгений Пригожин, заявив, что он готов профинансировать установку монумента. Он обратился к министру культуры ЦАР Дьедоне Номате. «Монумент станет символом многолетней борьбы народа Центральноафриканской республики с бандформированиями и памятником их жертвам», — говорилось в сообщении пресс-службы «Конкорда».

Однако родственники погибших посчитали такую инициативу «глумлением над памятью погибших и над чувствами их близких». Они напомнили, что журналисты отправились в Африку, чтобы снимать фильм о деятельности так называемой ЧВК Вагнера, которую СМИ связывали с Пригожиным. Сам бизнесмен отрицает связь с ЧВК. «В материалах уголовного дела содержатся сведения, указывающие на возможную причастность бывших и действующих силовиков, имеющих гражданство России и Центральноафриканской Республики, к выводу российских журналистов в ЦАР, организации на них засады близ г. Сибю и их убийства», — говорится в письме родственников.

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Фото:Евгения Новоженина / РИА Новости

Они также попросили Бастрыкина проинформировать органы следствия ЦАР о том, что на месте убийства нежелательно проводить какие-то изменения, так как преступники не найдены и не осуждены, и на этом месте могут проводиться следственные действия.

«До тех пор, пока убийцы не осуждены, памятник на этом месте будет памятником убийству, убийцам и самому Пригожину Е.В.», — заявили родственники погибших журналистов.

Убийство произошло 30 июля 2018 года. Их автомобиль поздно вечером остановили неизвестные и позже расстреляли журналистов. Водитель выжил и рассказал о случившемся.

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В российском МИД предположили, что целью нападения был грабеж. Позже такую же версию озвучили в СК.

Однако вдова Орхана Джемаля назвала ее неубедительной и заявила, что у СК нет этому доказательств.

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