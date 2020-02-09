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Минобороны показало видео посадки на Хмеймиме ушедшего от ПВО лайнера

Ранее российское ведомство сообщило, что заходивший на посадку в Дамаске самолет мог попасть под обстрел из-за израильских ВВС. Диспетчеры увели его и посадили на российской базе Хмеймим. На борту лайнера были 172 человека

Телеканал «Звезда» опубликовал кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли пассажирский лайнер Airbus 320, готовившийся к посадке в Дамаске. Ранее российское Минобороны сообщило, что самолет едва не попал под обстрел сил сирийской ПВО из-за израильских истребителей, однако диспетчеры смогли увести его из зоны поражения и посадили на ближайшем запасном аэродроме — на российской авиабазе Хмеймим.

На одной из записей, появившихся на сайте телеканала Минобороны России, видно, как самолет снижается, готовясь к посадке. На втором видео лайнер уже приземлился и катится по взлетно-посадочной полосе, через некоторое время он разворачивается.

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Минобороны 7 февраля сообщило о том, что израильские ВВС вели боевые операции в воздухе, когда самолет Airbus 320 заходил на посадку. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков назвал «характерной чертой» израильских ВВС то, что они используют для прикрытия или блокирования сирийских сил ПВО гражданские самолеты с пассажирами. При этом, добавил Конашенков, израильские военные «отчетливо видят» воздушную обстановку в районе аэропорта Дамаска.

Как пишет Haaretz, представители Минобороны и МИД Израиля отказались от комментариев.

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