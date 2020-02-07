Минобороны обвинило Израиль в создании угрозы для рейса Тегеран-Дамаск

Диспетчеры увели лайнер из зоны поражения ПВО, и самолет в итоге сел на российской военной базе «Хмеймим». На борту Airbus-320 находились 172 пассажира

Фото: Ariel Schalit / AP

Во время авиаудара в Сирии 6 февраля израильские истребители едва не поставили под огонь пассажирский лайнер Airbus-320 со 172 пассажирами, летевший из Тегерана и заходивший на посадку в аэропорту Дамаска, утверждают в Минобороны России, передает «РИА Новости».

«Лишь благодаря оперативным действиям диспетчеров аэропорта Дамаск и эффективной работе автоматизированной системы управления воздушным движением удалось увести пассажирский Airbus 320 из зоны поражения сирийской ПВО и благополучно посадить его на ближайший запасной аэродром — на российской авиабазе «Хмеймим», — указали в военном ведомстве..

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в связи со случившимся заявил, что «проведение израильским генштабом боевых операций в воздухе с использованием для прикрытия или блокирования ответных действий сирийских сил ПВО гражданских самолетов с пассажирами становится характерной чертой израильских ВВС». При этом он высказал уверенность, что израильские РЛС «отчетливо видят» воздушную обстановку в районе аэропорта Дамаска.

Южные пригороды Дамаска подверглись ракетному обстрелу в ночь на 6 февраля. По данным Минобороны России, ракеты выпустили израильские F-16, которые при этом не заходили в воздушное пространство Сирии. По информации агентства SANA, большинство ракет были сбиты силами ПВО и не достигли своих целей. В свою очередь израильское издание Haaretz со ссылкой на «Сирийскую обсерваторию по правам человека» утверждает, что жертвами атаки стали 23 человека: восемь сирийских военных и 15 бойцов из проиранской боевой группировки.