Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 62,8 (-0,38) Quote, 06 фев, 12:31
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 69,08 (-0,66) Quote, 06 фев, 12:31
В британском суде раскрыли стоимость активов из траста семьи Минцев Финансы, 08:00 Носочно-цветочный ассортимент: как заработать на гендерных праздниках Pro, 07:44 ЕС проведет экстренные консультации по коронавирусу Общество, 07:40 Трое россиян забросили шайбы в матче «Тампы» и «Питтсбурга» в НХЛ Спорт, 07:35 Минобороны обвинило Израиль в создании угрозы для рейса Тегеран-Дамаск Политика, 07:15 Трамп высмеял Пелоси в шуточном ролике Политика, 07:10 Драка в Казани, красивые голы Ткачева и Антипина. Лучшие моменты КХЛ Спорт, 07:02 Власти предложили жесткие ограничения на госзакупки иностранных товаров Политика, 07:00 Philip Morris выплатила 24 млрд руб. после претензий налоговиков в России Бизнес, 06:54 Число заразившихся коронавирусом на судне в Японии возросло до 61 Общество, 06:06 Москва запустит пятилетний эксперимент с искусственным интеллектом Технологии и медиа, 06:00 В ФТС сообщили о постоянной работе пунктов пропуска на границе с Китаем Общество, 05:31 Власти решили упростить процедуру получения гражданства России Общество, 05:23 В Starlink Маска сообщили о планах выйти на биржу Технологии и медиа, 04:28
Политика ,  
0 

Минобороны обвинило Израиль в создании угрозы для рейса Тегеран-Дамаск

Диспетчеры увели лайнер из зоны поражения ПВО, и самолет в итоге сел на российской военной базе «Хмеймим». На борту Airbus-320 находились 172 пассажира
Фото: Ariel Schalit / AP

Во время авиаудара в Сирии 6 февраля израильские истребители едва не поставили под огонь пассажирский лайнер Airbus-320 со 172 пассажирами, летевший из Тегерана и заходивший на посадку в аэропорту Дамаска, утверждают в Минобороны России, передает «РИА Новости».

«Лишь благодаря оперативным действиям диспетчеров аэропорта Дамаск и эффективной работе автоматизированной системы управления воздушным движением удалось увести пассажирский Airbus 320 из зоны поражения сирийской ПВО и благополучно посадить его на ближайший запасной аэродром — на российской авиабазе «Хмеймим», — указали в военном ведомстве..

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в связи со случившимся заявил, что «проведение израильским генштабом боевых операций в воздухе с использованием для прикрытия или блокирования ответных действий сирийских сил ПВО гражданских самолетов с пассажирами становится характерной чертой израильских ВВС». При этом он высказал уверенность, что израильские РЛС «отчетливо видят» воздушную обстановку в районе аэропорта Дамаска.

Под дружественным огнем: почему в Сирии был сбит российский Ил-20
Политика

Южные пригороды Дамаска подверглись ракетному обстрелу в ночь на 6 февраля. По данным Минобороны России, ракеты выпустили израильские F-16, которые при этом не заходили в воздушное пространство Сирии. По информации агентства SANA, большинство ракет были сбиты силами ПВО и не достигли своих целей. В свою очередь израильское издание Haaretz со ссылкой на «Сирийскую обсерваторию по правам человека» утверждает, что жертвами атаки стали 23 человека: восемь сирийских военных и 15 бойцов из проиранской боевой группировки.

В сентябре 2018 года в ходе налета израильской авиации на Сирию ответным огнем ПВО был сбит самолет Ил-20, который подлетал к побережью провинции Латакия. В результате инцидента погибли 15 российских военнослужащих. В Минобороны России тогда заявили, что в случившемся виновен Израиль, потому что именно его ВВС подставили воздушное судно под удар.

Авторы: Константин Нагаев, Артем Филипенок
Теги: Сирия, Израиль
Материалы по теме
Российские военные вновь вышли на патрулирование в Сирии без Турции
Политика
В США заявили о неспособности властей Сирии «прожить и недели» без России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter