В Курской области получили более 770 заявлений о пропавших без вести

Бои в ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. По словам главы региона, к настоящему времени от родственников поступило свыше 770 заявлений о пропавших без вести, почти 400 человек удалось найти

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Более 770 заявлений о пропавших без вести поступило в органы внутренних дел Курской области с начала августа, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Алексей Смирнов.

«Среди них есть коллективные обращения от организаций, разыскивающих сразу нескольких сотрудников. Все заявки принимаются и рассматриваются индивидуально», — сказал он.

Вместе с тем глава региона сообщил, что во время освобождения населенных пунктов Кореневского района удалось найти 268 человек, 118 из которых были в розыске по запросам родственников. «Также за этот период сотрудники полиции нашли 101 разыскиваемого. В основном это пожилые люди, которые были вынуждены спешно покинуть свои дома, потеряли документы и сейчас находятся в пунктах временного размещения или проживают у родственников», — добавил Смирнов.

Он пояснил, что иногда поиски пропавших без вести усложняются тем, что куряне выезжают с приграничных территорий и не сообщают о своем местонахождении администрации. «Поэтому очень прошу всех зарегистрироваться и незамедлительно подать заявление о восстановлении паспорта и других личных документов», — обратился глава региона к местным жителям.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. К 12 августа под контролем ВСУ находились 28 населенных пунктов, сообщал Смирнов. В этих населенных пунктах, по его словам, проживают порядка 2 тыс. человек, «о судьбе которых мы не знаем». Минобороны России спустя месяц доложило об освобождении 12 поселений. Ведомство ежедневно отчитывается об отражении атак ВСУ в регионе и потерях с украинской стороны.

В Курской области действуют режимы КТО и ЧС федерального значения. Из приграничных регионов вывозят жителей: к 22 августа уехали 133 тыс. человек, рассказывал Смирнов. 20 сентября МЧС сообщило, что из приграничья за неделю уехали еще 6200 человек.

Российский президент Владимир Путин счел действия Киева «масштабной провокацией» и пообещал разобраться с «забравшимися в Курскую область бандитами».