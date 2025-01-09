В центре Курска произошел пожар в многоквартирном доме

В многоквартирном доме в центре Курска произошел пожар. По данным МЧС, его площадь составила 16 кв. м, пострадавших нет. Возгорание ликвидировали, его причины уточняются

Фото: МЧС Курской области

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В многоквартирном доме в центре Курска произошел пожар, сообщили в пресс-службе МЧС по Курской области.

«На данный момент известно о пяти спасенных жильцах», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения МЧС.

По данным агентства Kyrskcity, пожар произошел в пятиэтажном доме на улице Никитской в центральном округе Курска.

На сайте главного управления МЧС по Курской области сообщается о «задымлении в подъезде» на улице Красный Октябрь в центре Курска, о чем поступило сообщение в дежурную службу в 16:17. Там уточнили, что на месте происшествия присутствуют сотрудники полиции, медики, работники электрических сетей и газовой службы.

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