 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В центре Курска произошел пожар в многоквартирном доме

В многоквартирном доме в центре Курска произошел пожар. По данным МЧС, его площадь составила 16 кв. м, пострадавших нет. Возгорание ликвидировали, его причины уточняются
Фото: МЧС Курской области
Фото: МЧС Курской области

В центре Курска произошел пожар в многоквартирном доме
Video

В многоквартирном доме в центре Курска произошел пожар, сообщили в пресс-службе МЧС по Курской области.

«На данный момент известно о пяти спасенных жильцах», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения МЧС.

По данным агентства Kyrskcity, пожар произошел в пятиэтажном доме на улице Никитской в центральном округе Курска.

На сайте главного управления МЧС по Курской области сообщается о «задымлении в подъезде» на улице Красный Октябрь в центре Курска, о чем поступило сообщение в дежурную службу в 16:17. Там уточнили, что на месте происшествия присутствуют сотрудники полиции, медики, работники электрических сетей и газовой службы.

Губернатор рассказал об обстановке на пожаре в Энгельсе после атаки БПЛА
Общество
Фото:busargin_r / Telegram
В 17:41 в МЧС сообщили о ликвидации пожара площадью 16 кв. м на пятом этаже в жилом многоквартирном доме Курска. По данным регионального МЧС, 17 человек эвакуировали, 15 спасли, пострадавших нет. В ликвидации пожара задействованы 23 специалиста и семь единиц техники. Причину возгорания уточняют.

Читайте РБК в Telegram.

Гильдия актеров США объявила номинантов, среди них Юра Борисов

Команда Трампа предупредила Данию о серьезном настрое насчет покупки Гренландии

Симоньян сообщила о клинической смерти своего мужа Тиграна Кеосаяна

Правительство Армении одобрило законопроект о вступлении в ЕС

Hongqi запатентовал спортивный кабриолет

Каким будет 2025 год для российского виноделия

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Кто возглавит «Крылья Советов» после скандала

Что ожидает вторичную недвижимость в 2025 году

Экс-информатора ФБР по делу Байдена приговорили к шести годам тюрьмы

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Курская область Курск МЧС пожар дом квартира
Материалы по теме
Губернатор рассказал об обстановке на пожаре в Энгельсе после атаки БПЛА
Общество
При тушении пожара после атаки дронов в Энгельсе погибли двое пожарных
Политика
В Курске сообщили о падении обломков на улицы после работы ПВО
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

.

Лента новостей
Курс евро на 10 января
EUR ЦБ: 105,09 (—) Инвестиции, 18:07 Курс доллара на 10 января
USD ЦБ: 102,29 (—) Инвестиции, 18:07
Мораторий на банкротство оператора «Северного потока 2» продлили до 9 маяБизнес, 18:11
ТНТ вошел в тройку лидеров новогоднего эфираТехнологии и медиа, 18:02
В Латвии ограничат продажу алкоголяВино, 17:57
Власти не подтвердили удар дроном по «Куриному царству» в Курской областиОбщество, 17:57
Как устроены энергетические гиганты РоссииРБК и Россети, 17:55
ЦБ поднял официальный курс доллара США выше ₽102Инвестиции, 17:54
FT узнала о пересмотре Трампом подхода к окончанию конфликта на УкраинеПолитика, 17:46
Новогодние скидки 55% заканчиваются
Успейте выгодно оформить подписку РБК Pro
Купить со скидкой
Что такое концепция Digital Employee Experience и почему она важнаОтрасли, 17:44
Мы открываем бизнес: как предприниматели работают в регионахТренды, 17:40
Как b2b-маркетплейс может экономить ресурсы бизнесаОтрасли, 17:19
Банк «Открытие» закрылсяФинансы, 17:17
Возьмите деньгами: как эффективно мотивировать сотрудниковТренды, 17:17
Экс-прокурора Москвы назначили замглавы МЧСПолитика, 17:13
В центре Курска произошел пожар в многоквартирном домеОбщество, 17:12