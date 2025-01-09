В центре Курска произошел пожар в многоквартирном доме
В многоквартирном доме в центре Курска произошел пожар, сообщили в пресс-службе МЧС по Курской области.
«На данный момент известно о пяти спасенных жильцах», — говорится в сообщении.
На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения МЧС.
По данным агентства Kyrskcity, пожар произошел в пятиэтажном доме на улице Никитской в центральном округе Курска.
На сайте главного управления МЧС по Курской области сообщается о «задымлении в подъезде» на улице Красный Октябрь в центре Курска, о чем поступило сообщение в дежурную службу в 16:17. Там уточнили, что на месте происшествия присутствуют сотрудники полиции, медики, работники электрических сетей и газовой службы.
сообщили о ликвидации пожара площадью 16 кв. м на пятом этаже в жилом многоквартирном доме Курска. По данным регионального МЧС, 17 человек эвакуировали, 15 спасли, пострадавших нет. В ликвидации пожара задействованы 23 специалиста и семь единиц техники. Причину возгорания уточняют.
Читайте РБК в Telegram.
Гильдия актеров США объявила номинантов, среди них Юра Борисов
Команда Трампа предупредила Данию о серьезном настрое насчет покупки Гренландии
Симоньян сообщила о клинической смерти своего мужа Тиграна Кеосаяна
Правительство Армении одобрило законопроект о вступлении в ЕС
Hongqi запатентовал спортивный кабриолет
Каким будет 2025 год для российского виноделия
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Кто возглавит «Крылья Советов» после скандала
Что ожидает вторичную недвижимость в 2025 году
Экс-информатора ФБР по делу Байдена приговорили к шести годам тюрьмы
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов