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В Москве арестовали гражданина США по делу о наркотиках

В Москве арестовали гражданина США Вудлэнда по делу о наркотиках
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Москве арестовали гражданина США Роберта Вудлэнда по обвинению в покушении на производство, сбыт и пересылку наркотиков в крупном размере. Решение Останкинский суд вынес 6 января.

Следствие сочло, что есть основания полагать, что «преступная деятельность является основным источником дохода» Вудлэнда, который является также гражданином России. Защита просила о более мягкой мере пресечения, настаивая, что задержанный не намерен скрываться.

Имя арестованного совпадает с героем публикации «КП», в которой рассказывалось о родившемся в Пермском крае Роберте Вудлэнде Романове, усыновленном гражданами США в возрасте двух лет. Мужчина несколько лет назад нашел свою биологическую мать-россиянку, после чего переехал в Долгопрудный.

Материал дополняется.

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наркотики США
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