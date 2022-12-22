Минцифры пообещало онлайн-оформление полиса ОМС до конца года

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Минцифры планирует запустить онлайн-оформление полисов обязательного медицинского страхования на материальном носителе до 25 декабря. Вопрос обсуждался на совещании с участием председателя правительства Дмитрия Чернышенко, документ с его поручениями есть в распоряжении РБК.

«До 25 декабря в режиме онлайн должны стать доступны выпуск на материальном носителе полиса обязательного медицинского страхования», — говорится в документе. Также через онлайн-сервисы планируется запустить возможность выбрать или заменить страховую медицинскую организацию или выдать свидетельство о допуске транспортных средств к перевозке.

Также в документе сообщалось о поручении Чернышенко совместно с руководством ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей «разработать и утвердить стратегии цифровой трансформации до конца 2023 года». Также вице-премьер поручил Минцифры представить предложения по ротации руководителей цифровой трансформации по итогам работы в 2022 году, срок исполнения поручения — до середины февраля следующего года.

Электронный полис ОМС выдается в форме пластиковой карты с электронным носителем, содержащим сведения о застрахованном лице (Ф.И.О., дата рождения, пол, личная подпись и фотография), а также номер полиса и срок его действия. На территории России он дает право на бесплатное медицинское обслуживание, равно как и полис на бумажном носителе. Для получения электронного полиса требуется подать такое же заявление, как при оформлении бумажного, через портал госуслуг.

Правительство подписало федеральный закон, по которому необязательно иметь при себе бумажный полис ОМС при походе в больницу или при обращении за врачебной помощью — достаточно предъявить документ, удостоверяющий личность. Закон предусматривал, что полисы станут цифровыми и их можно будет получить на портале госуслуг. Как говорил министр здравоохранения Михаил Мурашко, новые полисы будут формироваться автоматически при рождении ребенка или получении российского гражданства.