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При жесткой посадке Ан-2 в НАО погибли два человека

При жесткой посадке самолета Ан-2 в Ненецком автономном округе погибли два человека
На борту находились два члена экипажа и десять пассажиров. Причиной произошедшего, сообщили ТАСС в экстренных службах, могло стать обледенение самолета
Самолет Ан-2
Самолет Ан-2 (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

В Ненецком автономном округе самолет Ан-2, выполнявший рейс Нарьян-Мар — Каратайка — Варандей — Нарьян-Мар, совершил жесткую посадку, в результате чего погибли два человека, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России. Среди погибших — пилот, пострадали четыре человека, позднее рассказали ТАСС в экстренных службах.

«По предварительной информации, на борту находятся два члена экипажа и десять пассажиров. Со слов пассажира по телефону, два человека погибли. К месту следуют наземная группировка на снегоходах и на вертолете», — сказали в МЧС.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов в связи с произошедшим, сообщила пресс-служба ведомства. СК завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, передает «РИА Новости».

ТАСС со ссылкой на экстренные службы пишет, что причиной инцидента стало обледенение самолета. В пресс-службе МЧС «Интерфаксу» уточнили, что Ан-2 совершил жесткую посадку в 10 км от поселка Каратайка. Источник «РИА Новости» сказал, что борт заходил в полярную ночь на неосвещенную площадку.

Ранее 9 января самолет Ан-26-100 «ИрАэро» был вынужден вернуться в аэропорт вылета Маган в Якутии из-за разгерметизации люка, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании. Часть багажа во время взлета выпала из открывшегося люка из-за срыва замков погрузочной рампы (металлическая конструкция, с помощью которой груз кладут в багажное отделение).

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Любовь Порываева Любовь Порываева
Ненецкий автономный округ НАО Ан-2 погибшие
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