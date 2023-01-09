У летевшего из Якутии в Магадан Ан-26 во время полета открылся люк грузового отсека

Багаж вывалился из самолета во время полета из Якутии в Магадан

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Самолет Ан-26-100 компании «ИрАэро» был вынужден вернуться в аэропорт вылета Маган в Якутии из-за разгерметизации люка. Об этом РБК сообщил представитель авиакомпании.

«Воздушное судно выполняло чартерный рейс по маршруту Иркутск — Якутск — Магадан. Приземление в Магане изначально было вызвано метеоусловиями в Якутске. Сейчас самолет находится в Магане, пассажиры размещены в гостинице», — сказали в «ИрАэро». Как сообщили YakutiaMedia в Восточном межрегиональном следственном управлении СК России, часть багажа во время взлета выпала из открывшегося люка из-за срыва замков погрузочной рампы (металлическая конструкция, с помощью которой груз кладут в багажное отделение).

По данным «ИрАэро», на борту находились 25 пассажиров и шесть членов экипажа (Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщает о пяти членах экипажа). В компании уточнили, что разгерметизация люка произошла на высоте 2800–2900 м, самолет приземлился благополучно, пострадавших нет.

Региональный Следственный комитет проводит доследственную проверку по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).