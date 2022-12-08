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Общество ,  
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Сотрудникам ГИБДД дали рекомендации по общению с агрессивными гражданами

В МВД дали сотрудникам ГИБДД рекомендации по общению с агрессивными гражданами
Сотрудникам Госавтоинспекции рекомендовали контролировать эмоции, не поддаваться на провокации и дать буйным гражданам возможность и время выговориться
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Сотрудникам ГИБДД при общении с агрессивно настроенными людьми следует создать «спокойную деловую атмосферу» и дать им возможность «выговориться». Соответствующие рекомендации дал Научный центр безопасности дорожного движения МВД России.

Сотрудникам Госавтоинспекции рекомендовали контролировать эмоции, не допускать «эмоционального напряжения» и не поддаваться на провокации.

«Противопоставьте агрессии гражданина выдержку и уверенность в себе, создайте спокойную деловую атмосферу (убедите себя в том, что это принесет больше пользы, помните, что ваше спокойствие передается гражданину)», — посоветовали в научном центре (цитата по «РИА Новости).

Кроме того, в МВД посоветовали дать буйным гражданам возможность и время выговориться, после чего можно приступать к выяснению причин нарушения.

«Если гражданин отвечает на ваши вопросы раздражительно и громко, можно задать вопрос или произнести фразу громко, объяснив повышение голоса желанием быть услышанным», — отметили в центре.

В апреле МВД запретило инспекторам любые высказывания и действия, дискриминирующие по полу, возрасту, расе, национальности, языку, гражданству, социальному, имущественному или семейному положению, политическим или религиозным предпочтениям.

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«Грубость, предвзятые замечания, предъявление неправомерных, незаслуженных обвинений, проявление пренебрежительного тона, заносчивости» недопустимы, говорится в документе.

Помимо того, сотрудники ГИБДД не должны допускать оскорблений: в разговоре с водителями сотрудник ДПС обязан быть вежливым и тактичным, обращаться на «вы».

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Виктория Громова Виктория Громова
МВД ГИБДД агрессивное вождение рекомендации
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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