Сотрудникам ГИБДД дали рекомендации по общению с агрессивными гражданами
Сотрудникам ГИБДД при общении с агрессивно настроенными людьми следует создать «спокойную деловую атмосферу» и дать им возможность «выговориться». Соответствующие рекомендации дал Научный центр безопасности дорожного движения МВД России.
Сотрудникам Госавтоинспекции рекомендовали контролировать эмоции, не допускать «эмоционального напряжения» и не поддаваться на провокации.
«Противопоставьте агрессии гражданина выдержку и уверенность в себе, создайте спокойную деловую атмосферу (убедите себя в том, что это принесет больше пользы, помните, что ваше спокойствие передается гражданину)», — посоветовали в научном центре (цитата по «РИА Новости).
Кроме того, в МВД посоветовали дать буйным гражданам возможность и время выговориться, после чего можно приступать к выяснению причин нарушения.
«Если гражданин отвечает на ваши вопросы раздражительно и громко, можно задать вопрос или произнести фразу громко, объяснив повышение голоса желанием быть услышанным», — отметили в центре.
В апреле МВД запретило инспекторам любые высказывания и действия, дискриминирующие по полу, возрасту, расе, национальности, языку, гражданству, социальному, имущественному или семейному положению, политическим или религиозным предпочтениям.
«Грубость, предвзятые замечания, предъявление неправомерных, незаслуженных обвинений, проявление пренебрежительного тона, заносчивости» недопустимы, говорится в документе.
Помимо того, сотрудники ГИБДД не должны допускать оскорблений: в разговоре с водителями сотрудник ДПС обязан быть вежливым и тактичным, обращаться на «вы».