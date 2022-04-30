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МВД решило запретить инспекторам ДПС обращаться к водителям на «ты»

Инспекторам в разговоре с водителем запрещаются любые высказывания и действия, дискриминирующие по полу, возрасту, расе, национальности, языку, гражданству, а также грубость и оскорбления
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

МВД представило новую инструкцию для ДПС по надзору за дорожным движением. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. На него обратила внимание газета «Коммерсантъ».

Согласно документу, инспекторам запрещаются любые высказывания и действия, дискриминирующие по полу, возрасту, расе, национальности, языку, гражданству, социальному, имущественному или семейному положению, политическим или религиозным предпочтениям. Недопустимы «грубость, предвзятые замечания, предъявление неправомерных, незаслуженных обвинений, проявление пренебрежительного тона, заносчивости». Помимо того, Сотрудники ГИБДД не должны допускать оскорблений. В разговоре с водителями сотрудник ДПС обязан быть вежливым и тактичным, обращаться на «вы».

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Фото:Владимир Баранов / РИА Новости

При этом документ разрешает инспекторам вскрывать автомобиль, в том числе путем «проникновения». Эта норма содержится в новой редакции закона «О полиции».

В июне прошлого года Госавтоинспекция разработала правила «скрытого надзора» за движением. Инспекторы смогут фиксировать нарушения, такие как опасное вождение и разговоры по мобильному за рулем, находясь без форменной одежды и на автомобилях без цветографической раскраски. Однако им позволяется лишь зафиксировать нарушение и передать информацию коллегам. Понятие «скрытого надзора» в новый проект приказа не вошло, указывает издание.

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Теги
Елена Чернышова
ГИБДД инструкция дискриминация
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