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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Война санкций ,  
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«Коммерсантъ» узнал о проблемах с закупкой машин ГИБДД из-за санкций

«Ъ»: ГИБДД из-за санкций не смогла купить 2,8 тыс. новых патрульных машин
Прежде машины для автоинспекции закупали у Škoda и АвтоВАЗа, но в этом году тендер объявлять не стали из-за отказа поставщиков от поставок и ограничительных мер, пишет газета. В мае вопрос закупок прорабатывали в Минпромторге
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

МВД не нашло поставщика для покупки 2,8 тыс. новых патрульных автомобилей ГИБДД, выделенные на это на 4,5 млрд руб. решено направить на «другие цели», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет дирекции проекта «Безопасность дорожного движения».

В этом году министерство не стало объявлять тендеры на закупку, в отчете невозможность закупки объясняется «возникшими в условиях внешнего санкционного давления рисками» и «временным отказом поставщиков от поставок и участия в конкурентных процедурах». Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил подготовить запрос на «изменение паспорта федпроекта» и перераспределить «доведенные лимиты бюджетных обязательств», пишет издание, решение ожидается до конца ноября, куда предлагается направить средства не уточняется.

Прежде полицейские машины закупались у Škoda (Octavia), АвтоВАЗа (Lada Vesta и УАЗ «Патриот») и Hyundai (Solaris) в рамках федпроекта «Безопасность дорожного движения». С 2019 по 2024 годы на эти цели планировали потратить 35,3 млрд руб.

В МВД настаивают, что подразделения инспекторов обеспечены «широким перечнем современных транспортных средств», которые позволяют оперативно реагировать на задачи. Министерство напомнило, что поставка машин для МВД ведется на основании законов о госзакупках и постановления правительства № 616, в котором приобретение продукции из других стран для целей безопасности и обороны запрещено.

В мае в МВД говорили, что прорабатывают вопрос закупок 2,8 тыс. патрульных автомобилей вместе с Минпромторгом и ведущими производителями машин. В министерстве указали, что работа ведется «в необходимом объеме с учетом существующих санкционных рисков, логистических проблем, дефицита полупроводников и ряда комплектующих».

Согласно нормам федерального проекта «Безопасность дорожного движения», полиция доводит «оснащенность подразделений к нормативной положенности». К 2030 году автопарк инспекторов должен состоять из 25,3 тыс. машин. Речь идет о машинах с цветографическими схемами, спецсигналами, набором для оказания первой помощи при ДТП и др.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
ГИБДД МВД патрульная автомашина
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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