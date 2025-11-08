Умер лауреат Нобелевской премии за открытие структуры ДНК Джеймс Уотсон

Джеймсу Уотсону было 97 лет. В 1962 году он получил Нобелевскую премию за открытие структуры молекулы ДНК. Из-за расистских высказываний был лишен почетных званий и руководящих постов в лаборатории, которую возглавлял 35 лет

Джеймс Уотсон в 2010 году (Фото: Xinhua / ZUMA Press / Global Look Press)

Умер американский биолог Джеймс Уотсон, получивший Нобелевскую премию за открытие структуры ДНК, сообщает The New York Times. Ему было 97 лет.

Сын ученого Дункан рассказал, что его отец умер в хосписе на Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк, куда его перевели из больницы, где Уотсон проходил лечение от инфекции.

В 1953 году ученые из Кембриджа Уотсон и Фрэнсис Крик опубликовали статью, описывающую структуру ДНК как переплетение «двойной спирали». Их работа базировалась на экспериментальных данных, собранных в Королевском колледже Лондона Розалиндой Франклин и Морисом Уилкинсом.

В 1962-м Уотсон, Крик и Уилкинс получили Нобелевскую премию за открытие структуры молекулы ДНК. Франклин к тому времени умерла. Уотсону на момент получения награды было 34 года.

В 2014 году Нобелевскую медаль Уотсона продали на аукционе Christie's за $4,757 млн. Ученый получил за нее $4,1 млн и пообещал передать средства исследовательским и благотворительным организациям. Позднее стало известно, что медаль купил российский бизнесмен Алишер Усманов, в 2015 году он вернул премию биологу.

После Кембриджа Уотсон работал в Гарварде, а в 1968 году возглавил лабораторию Колд Спринг Харбор в Лонг-Айленде, превратив ее в ведущий центр молекулярной биологии и генетики рака. Под его руководством лаборатория инициировала крупные исследования рака. В 1990 году ученый участвовал в запуске проекта «Геном человека» по расшифровке последовательности человеческой ДНК.

До 1992-го Уотсон возглавлял проект, но затем ушел из-за конфликтов с новым директором Националльного института здоровья (NIH) Бернадином Хили из-за попыток последнего приобрести патенты на последовательности генов.

Из-за расистских высказываний в интервью The Sunday Times в 2007 году Уотсона отстранили от руководящих должностей и лишили большинства почетных титулов в Колд Спринг Харбор, которую возглавлял 35 лет.