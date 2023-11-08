Попова заявила о подготовке стационаров к новой волне COVID-19

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила о готовности страны к новой волне эпидемии COVID-19. Она предупредила, что заболеваемость уже растет быстрыми темпами

Фото: Андрей Любимов / РБК

Роспотребнадзор фиксирует новую волну заболеваемости COVID-19 в России, сообщила глава ведомства Анна Попова в ходе «Правительственного часа» в Совфеде, передает корреспондент РБК. К приему больных уже готовят стационары.

«Если говорить о COVID-19, то на сегодняшний день мы видим вторую, более высокую волну, чем первая, которая была в сентябре. Заболеваемость поднимается. За прошедшую неделю зарегистрировано 35–36 тыс. случаев заражения COVID-19. Это в два раза больше, чем месяц назад. Сегодняшняя ситуация уже расценивается как начало эпидемии», —

заявила Анна Попова, добавив, что больше всего случаев заражения (30%) зафиксировано в Москве, Московской области и в Санкт-Петербурге.

Анна Попова в ходе выступления подчеркнула, что регионами уже подготовлены амбулаторное звено здравоохранения и стационары, а также сделаны запасы средств индивидуальной защиты.

«Каждый год, в этом году, правда с особенностями, летом выпускается постановление главного государственного санитарного врача о противодействии и о противоэпидемических мероприятиях против гриппа и ОРВИ. В этом году — плюс COVID-19. Это единое в этом году постановление. Оно начинает работать, там есть большой блок, адресованный субъектам России, и подробно расписано, что нужно делать. Например, нужно подготовить лечебную базу, поликлиническое звено, скоропомощное звено, оценить маршрутизацию, ее актуализировать и стационарную базу. На сегодняшний день все эти мероприятия во всех субъектах выполнены, сформированы необходимые запасы средств индивидуальной защиты и лекарственных средств больным, если они появятся в значимом количестве в стационарах. Инфекционных коек сегодня достаточно. Субъекты, в которых есть большое количество коек, позволяют себе и больных пневмонией госпитализировать в специализированные и инфекционные стационары», — сообщила Анна Попова.

При этом, отвечая на вопрос о необходимости сейчас вакцинироваться от COVID-19, глава Роспотребнадзора заявила, что в этом нет необходимости. Прививаться нужно тогда, когда существует риск от этой инфекции для жизни и здоровья, подчеркнула она. «От сегодняшнего вируса коронавируса рисков для осложнений значимых для популяции, для госпитализаций, рисков смерти таковы, что сегодня мы не требуем и не предлагаем иммунизироваться от COVID-19», — отметила Попова, добавив, что в случае изменения ситуации в России есть платформы для подготовки вакцин.

Ранее глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что «Спутник V» перестал защищать от новых штаммов COVID-19. По его словам, исходный вариант «Спутника» защищал от COVID-19 в течение первых двух лет, то есть с момента регистрации, с августа 2020-го до июля 2022 года. Однако начиная с середины лета 2022 года, когда появились варианты COVID-19 «омикрон» 1, 2 и 3, эффективность вакцины упала в восемь раз. Когда же появились варианты 4 и 5, эффективность упала уже в 20 раз. Против новых вариантов препарат и вовсе бессилен.