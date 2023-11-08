Авиакомпании попросили разрешения обмениваться списками дебоширов

Сейчас перевозчики ведут свои списки и не могут передавать данные об авиадебоширах другим компаниям. Они просят разрешить делать это, а также увеличить срок попадания пассажиров в стоп-листы с года до трех лет

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Авиаперевозчики обратились в Минтранс с просьбой разрешить им обмениваться данными о дебоширах на борту самолетов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо на имя замминистра Игоря Чалика.

Его направила Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Идею ранее высказывали в «Аэрофлоте», отмечает издание: компания предлагала создать единый черный список пассажиров для всех перевозчиков.

На данный момент авиакомпании ведут свои списки, дебоширы попадают в них на год. Предлагается увеличить этот срок до трех лет и расширить перечень нарушений, за которых пассажиры могут быть внесены в стоп-лист: среди них будут курение и мелкое хулиганство.

Изменения могут внести в Воздушный кодекс и КоАП, их проект подготовил «Аэрофлот» (компания подтвердила газете этот факт). Другие авиакомпании из ассоциации поддержали инициативу.

В АЭВТ входят 23 российских авиакомпании — «Аэрофлот», UTair, S7, «Уральские авиалинии», Red Wings и др.

Источник «Коммерсанта» в Минтрансе сообщил, что письмо ассоциации получено и изучается.

Право составлять черные списки дебоширов авиакомпании получили в 2018 году. В том же году «Аэрофлот» внес в такой перечень первых трех пассажиров. Против одного из них было заведено уголовное дело о хулиганстве, еще двоих обвинили в административных правонарушениях. В компании тогда отмечали, что по законодательству не могут распространять данные о дебоширах даже между перевозчиками внутри группы «Аэрофлот».

Тем, кто попадают в такие списки, авиакомпании в праве отказать в перевозке, но есть исключительные случаи, когда они не могут этого сделать. Например, если у такого пассажира нет возможности воспользоваться другим видом транспорта или в случае смерти родственника.