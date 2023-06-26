Председатель союза молодежи уволился после сообщений о дебоше в самолете

11 лет возглавлявший РСМ Павел Красноруцкий уходит в отставку по личной инициативе. Около десяти дней назад, пишет Baza, он, будучи пьяным, устроил «дебош» в самолете. Красноруцкий говорил, что конфликта не было

Павел Красноруцкий (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Председатель Российского союза молодежи (РСМ) Павел Красноруцкий уходит в отставку, об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

«Я принял решение о досрочном сложении полномочий председателя РСМ на внеочередном съезде РСМ. Это моя личная позиция и инициатива», — написал он.

Он добавил, что возглавлял союз с 2012 года. До этого он работал в администрации города Люберцы, а также занимал руководящие должности в компаниях «Агропромэнерго» и «Фирма «АПЭ».

В РСМ 43-летний Красноруцкий состоял с 2005 года. В этом же году он стал заместителем председателя Люберецкой районной организации Московской областной организации союза. В 2009-м его избрали в ЦК РСМ, в 2011-м он возглавил столичную облорганизацию союза.

Как пишет телеграм-канал Baza, 17 июня Красноруцкий «устроил дебош в самолете и чуть не подрался с другим пассажиром» на рейсе «Аэрофлота» из Ханты-Мансийска в Москву. По данным канала, он, будучи пассажиром бизнес-класса, выпивал виски и решил отнести алкоголь в эконом-класс, но сотрудники авиакомпании предупредили его, что за это ему могут больше не дать спиртное.

Из-за этого и возник конфликт Красноруцкого с бортпроводником, которого глава РСМ грозил «отправить на войну». В конце концов сотрудники «Аэрофлота» начали его игнорировать, и в конце полета Красноруцкий начал ругаться с другим пассажиром. В итоге в Шереметьево после приземления полиция составила на него два протокола «о мелком хулиганстве и появлении в общественном месте в состоянии опьянения». На правоохранителей он «ругался матом и пытался схватить их за форму», утверждает канал.

Красноруцкий, как пишет Baza, рассказал, что выпивал, но немного, и просто громко разговаривал с соседом. «Конфликта не было, я вообще не понимаю, откуда это взялось. Точно никто ни у кого виски не требовал, ни с кем не дрался и ни на какие войны никто никого не отправлял. Наверное, что неправильно было, — мы громко разговаривали и, наверное, мешали», — сказал глава РСМ. Он также подтвердил, что полиция составила на него протокол «за противоправное нарушение».

РБК обратился за комментарием к Павлу Красноруцкому, направил запросы в пресс-службу «Аэрофлота», МВД на транспорте по ЦФО.