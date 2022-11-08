Спасатели нашли выживших на месте жесткой посадки вертолета под Костромой

Вертолет Ми-2, архивное фото (Фото: Антон Кузякин / Russian Look / Global Look Press )

Спасатели нашли четырех выживших на месте жесткой посадки вертолета Ми-2 в Костромской области, сообщили РБК в пресс-службе МЧС.

«Сотрудники МЧС России в ходе поисково-спасательных работ обнаружили вертолет Ми-2, который совершил аварийную посадку в Костромской области. <...> Пострадали четыре человека, один погиб. Пожарно-спасательные подразделения проводят деблокирование пострадавших», — сказали в пресс-службе.

В администрации Костромской области сообщили, что спасатели оказывают пострадавшим первую помощь, а бригады скорой помощи выехали на место. Первого из двух пострадавших пилотов уже доставили в городскую больницу Костромы. ТАСС со ссылкой на медицинские службы пишет, что состояние всех выживших оценивается как тяжелое.

Санитарный вертолет Ми-2 совершил аварийную посадку в Костромской области вечером 8 ноября. Он перевозил пациента из города Шарья в Кострому. Вертолет упал в нескольких километрах от костромского аэропорта Сокеркино, пациент погиб, а два пилота и два медика получили травмы. В региональной администрации уточнили, что место посадки находится около деревни Щетниково — примерно в 1,4 км к юго-востоку от аэропорта.