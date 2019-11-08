Скворцова увидела в данных Росстата «серьезный путь» регионов к ЗОЖ

Министр здравоохранения прокомментировала данные Росстата о каждом восьмом россияне, ведущем здоровый образ жизни. Скворцова связала их со снижением потребления алкоголя и табака в стране

Вероника Скворцова (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Министр здравоохранения Вероника Скворцова прокомментировала данные Росстата о россиянах, ведущих здоровый образ жизни (ЗОЖ), согласно которым их совокупная доля по всей России составила 12%. Глава Минздрава заявила РБК, что всеми регионами был проделан «очень серьезный путь» в направлении формирования приверженности здорового образа жизни.

«Такой показатель был рассчитан впервые в истории статистических наблюдений в России. Это стало возможным благодаря совместно разработанной Минздравом России и Росстатом методике, в основе которой лежит вопросник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Ранее проводимые опросы также фиксировали неоднородность регионов по вопросам ЗОЖ», — сказала Скворцова.

Официальными условиями ЗОЖ, согласно Росстату, стали отсутствие курения, адекватная физическая активность и другие. Больше всего людей, ведущих здоровый образ жизни, было зафиксировано в Ингушетии — 48,8%. Меньше всего принципов ЗОЖ придерживаются на Чукотке — 0,4%. Москва и Санкт-Петербург отметились показателями 8,8 и 6,8% соответственно.

Скворцова отметила влияние на данные по ЗОЖ снижения потребления алкоголя и табака. Она отметила, что за период с 2009 по 2018 год употребление алкоголя снизилось с 16,8 до 9,3 литра на человека старше 15 лет. «Этот факт был замечен международным сообществом и отдельно отмечен в докладе ВОЗ», — отметила министр. Снизилась и смертность от алкогольных отравлений более чем на 70% (за период с 2003 по 2017 год).