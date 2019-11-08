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Скворцова увидела в данных Росстата «серьезный путь» регионов к ЗОЖ
Министр здравоохранения прокомментировала данные Росстата о каждом восьмом россияне, ведущем здоровый образ жизни. Скворцова связала их со снижением потребления алкоголя и табака в стране
Вероника Скворцова (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Министр здравоохранения Вероника Скворцова прокомментировала данные Росстата о россиянах, ведущих здоровый образ жизни (ЗОЖ), согласно которым их совокупная доля по всей России составила 12%. Глава Минздрава заявила РБК, что всеми регионами был проделан «очень серьезный путь» в направлении формирования приверженности здорового образа жизни.

«Такой показатель был рассчитан впервые в истории статистических наблюдений в России. Это стало возможным благодаря совместно разработанной Минздравом России и Росстатом методике, в основе которой лежит вопросник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Ранее проводимые опросы также фиксировали неоднородность регионов по вопросам ЗОЖ», — сказала Скворцова.

Официальными условиями ЗОЖ, согласно Росстату, стали отсутствие курения, адекватная физическая активность и другие. Больше всего людей, ведущих здоровый образ жизни, было зафиксировано в Ингушетии — 48,8%. Меньше всего принципов ЗОЖ придерживаются на Чукотке — 0,4%. Москва и Санкт-Петербург отметились показателями 8,8 и 6,8% соответственно.

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Скворцова отметила влияние на данные по ЗОЖ снижения потребления алкоголя и табака. Она отметила, что за период с 2009 по 2018 год употребление алкоголя снизилось с 16,8 до 9,3 литра на человека старше 15 лет. «Этот факт был замечен международным сообществом и отдельно отмечен в докладе ВОЗ», — отметила министр. Снизилась и смертность от алкогольных отравлений более чем на 70% (за период с 2003 по 2017 год).

Пять условий ЗОЖ по Росстату:

  • отсутствие курения;
  • потребление овощей и фруктов ежедневно в количестве не менее 400 г;
  • адекватная физическая активность (не менее 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической нагрузки в неделю);
  • нормальное потребление соли (не выше 5 г в сутки);
  • употребление алкоголя не более 168 г чистого спирта в неделю для мужчин и не более 84 г для женщин.

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По данным доклада ВОЗ, благодаря снижению смертей, связанных с употреблением алкоголя, средняя продолжительность жизни в России в 2018 году достигла исторического максимума — около 68 лет для мужчин и 78 лет для женщин. Достижение этого результата стало возможным, отмечает ВОЗ, в том числе благодаря повышению акцизов на алкоголь, установлению минимальной розничной цены на водку, а также мониторингу производства и продажи алкогольной продукции.

Автор: Егор Губернаторов
Теги: Минздрав, ЗОЖ, Вероника Скворцова
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