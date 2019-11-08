В Москве суд дал до 15 лет тюрьмы членам ячейки ИГ за подготовку теракта

В Москве Второй западный окружной военный суд приговорил к тюремным срокам от девяти до 15 лет участников ярославской ячейки террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ России по Ярославской области.
По его данным, осужденные установили контакт с представителями ИГ через мессенджер Telegram, запланировав совершить теракт в одном из регионов России. Однако реализовать задуманное террористы не смогли, поскольку 3 мая прошлого года они были задержаны правоохранительными органами.
«РИА Новости», ссылаясь на пресс-службу УФСБ по Ярославской области, сообщает, что в ходе спецоперации были задержаны пятеро боевиков. У них изъяли арсенал самодельных бомб, огнестрельное оружие и взрывчатку.
РБК направил запрос в пресс-службу УФСБ по Ярославской области.