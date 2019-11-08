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В Москве суд дал до 15 лет тюрьмы членам ячейки ИГ за подготовку теракта
Участников ярославской ячейки ИГ приговорили к срокам от девяти до 15 лет за подготовку теракта в одном из российских регионов. Они связывались с международным командованием группировки через Telegram, установили спецслужбы
Участники ярославской ячейки международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) (Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС)

В Москве Второй западный окружной военный суд приговорил к тюремным срокам от девяти до 15 лет участников ярославской ячейки террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ России по Ярославской области.

По его данным, осужденные установили контакт с представителями ИГ через мессенджер Telegram, запланировав совершить теракт в одном из регионов России. Однако реализовать задуманное террористы не смогли, поскольку 3 мая прошлого года они были задержаны правоохранительными органами.

«РИА Новости», ссылаясь на пресс-службу УФСБ по Ярославской области, сообщает, что в ходе спецоперации были задержаны пятеро боевиков. У них изъяли арсенал самодельных бомб, огнестрельное оружие и взрывчатку.

РБК направил запрос в пресс-службу УФСБ по Ярославской области.

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Утром 8 ноября ФСБ сообщила о задержании в Дагестане двух «финансистов» «Исламского государства». По версии спецслужбы, оба собирали средства для финансирования деятельности террористов. На момент задержания они успели собрать с помощью переводов по платежным системам и на банковские карты не менее 10 млн руб.

В Следственном Комитете заявили, что в рамках расследования уголовного дела были задержаны 24-летняя и 33-летняя жительницы Дагестана. Как сообщили в ведомстве, в прошлом году они познакомились в интернете с бойцом незаконных вооруженных формирований, который с 2015 года находился в Сирии. Обе согласились ему помочь в сборе средств для боевиков.

Автор: Михаил Юшков
При участии: Александра Юшкявичюте
Теги: «Исламское государство», подготовка теракта
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