Вербовщика ИГ в Москве приговорили к 12 годам колонии

Московский окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима вербовщика террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Зурибека Рахматшоева, сообщили РБК в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.

Рахматшоев, по данным ФСБ, организовывал переправку боевиков в Сирию и Ирак. Он показывал пропагандистские ролики ИГ и оправдывал деятельность запрещенной организации. Кроме того, он заявлял о личной готовности отправиться вместе с боевиками в Сирию в качестве инструктора. Суд вынес приговор еще в марте 2019 года по статье «Содействие и организация деятельности террористической организации», решение вступило в силу в августе. В интересах следствия о судьбе заключенных под стражу ранее не сообщалось, отмечает «РИА Новости».

В ноябре 2018 года Московский окружной военный суд приговорил к четырем годам лишения свободы уроженца Чечни Ахмеда Эльсанукаева. Он был признан виновным в публичных призывах к экстремизму с использованием интернета и пропаганде терроризма. Тогда суд доказал, что Эльсанукаев через социальную сеть «ВКонтакте» распространял призывы вступать в незаконные вооруженные формирования.