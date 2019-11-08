Опрос показал долю не берущих больничный из-за ОРВИ россиян

Две трети россиян (65%) продолжают ходить на работу при заболевании ОРВИ, а не уходят на больничный, следует из опроса портала «Здоровье Mail.ru», передает ТАСС.

При этом 49% тех, кто заболел и все-таки не вышел на рабочее место, работают из дома.

41% респондентов ни разу не были у врача в текущем году, 38% — от двух до четырех раз, 13% — пять-шесть раз. Большинство (46%) обращались за помощью в государственные учреждения, 21% лечились в частных клиниках, а 33% ходили и туда, и туда.

По данным Роспотребнадзора на 5 ноября, от гриппа и ОРВИ в России были привиты 52,1 млн человек, или 36% от численности населения.