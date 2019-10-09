СК сообщил о 90 обысках по делу о сборе денег для боевиков в Сирии

СК сообщил о 90 обысках по делу о сборе денег для боевиков в Сирии

По версии СК, брат с сестрой под видом благотворительности собирали деньги для запрещенного в России ИГ. В отношении их контрагентов возбуждены уголовное дела

Видео: СК РФ

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух человек в рамках расследования дела о финансировании терроризма, сообщается на сайте Следственного комитета.

По версии следствия, 25-летний мужчина и его 30-летняя сестра с февраля 2015 года занимались сбором денежных средств для финансирования «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России) под видом благотворительности.

«В этот период под видом благотворительности было собрано более 6 млн руб., которые переводились за рубеж для совершения преступлений террористической направленности в Сирийской Арабской Республике», — говорится в сообщении.