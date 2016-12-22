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Бастрыкин отстранил от работы главного следователя Приморья
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Бастрыкин отстранил от работы главного следователя Приморья
Общество, 20:06
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Бастрыкин отстранил от работы главного следователя Приморья
В отношении него уже начата следственная проверка, заявили в СК. Ее в ведомстве связали с «низкими показателями работы» краевого следственного подразделения
Сергей Грызыхин (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин отстранил от должности руководителя следственного управления СКР по Приморскому краю Сергея Грызыхина. Об этом говорится в соответствующем сообщении ведомства. Такое решение Бастрыкин, по информации пресс-службы, озвучил на состоявшемся в Следственном комитете в Москве оперативном совещании.

В отношении Грызыхина, как заметили в СК, уже начата служебная проверка. Подобное решение в ведомстве объяснили «низкими показателями работы следственного управления» по региону. Теперь Бастрыкин, как добавили в пресс- службе, намерен выехать в Приморский край и провести там личный прием граждан.

Сергей Грызыхин, как отмечается в сообщении на сайте приморского управления СКР, имеет поощрения по службе. Он родился в 1976 году в Омске. Работать начал в 1997 году в органах прокуратуры региона.

В 2007 году Грызыхин был назначен руководителем Западно-Сибирского следственного управления СКР на транспорте. Этот пост он занимал до августа прошлого года. В последнее время Грызыхин, как отмечается на сайте ведомства, «замещал» должность руководителя следственного управления СКР по Приморью.

Это уже не первый раз, когда Бастрыкин отстраняет от работы глав региональных подразделений ведомства. Так, в сентябре председатель Следственного комитета отстранил от выполняемой работы заместителя руководителя следственного отдела СКР по Домодедово, а также руководителя воскресенского подразделения ведомства. Эти решения тогда были связаны с жалобами местных жителей «на действия следователей районного звена».

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Следственный комитет , Александр Бастрыкин
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