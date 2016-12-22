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Бастрыкин поручил заменить следователей и руководство в подмосковных СК
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Бастрыкин поручил заменить следователей и руководство в подмосковных СК
Общество, 22:25
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Бастрыкин поручил заменить следователей и руководство в подмосковных СК
Глава Следственного комитета лично принял в Химках 36 жителей Подмосковья. Основная часть их жалоб, как выяснил Бастрыкин, касалась действий районных следователей. В связи с этим глава ведомства поручил обновить в регионе кадры
Александр Бастрыкин (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин лично принял в следственном управлении в подмосковном городе Химки 36 жителей региона. По итогам этой работы глава ведомства поручил руководителю управления кадров СК проработать вопрос «значительного обновления» кадрового состава некоторых следственных отделов Московской области. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте комитета.

Такое решение, как пояснила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, было связано с тем, что прием граждан показал: «Основная часть жалоб поступила на действия следователей районного звена». Из-за этого председатель СК, по информации пресс-службы, «отметил низкое качество следствия в ряде районов Подмосковья». Так, в региональных отделах ведомства теперь может быть заменено как руководство, так и рядовые сотрудники, указывается в сообщении Следственного комитета.

Прием граждан в Подмосковье, как и планировалось ранее, Бастрыкин осуществил 12 сентября (соответствующий график размещен на сайте комитета). Со своими проблемами к председателю ведомства обратились жители Домодедово, Балашихи, Химок, Орехово-Зуевского и Воскресенского районов, а также города Рыбинска Ярославской области.​ В ряде случаев глава СК, как рассказали в пресс-службе, выявил ряд грубых процессуальных нарушений, в других — поручил провести служебную проверку в отношении тех, кто «заволокитил предварительное расследование».

В подмосковном Домодедово из-за допущенных нарушений от занимаемой должности был отстранен заместитель руководителя городского следственного отдела. В Воскресенске своего поста лишился руководитель отдела. В отношении их СК уже назначил проверки.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Подмосковье , Следственный комитет России , Александр Бастрыкин
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