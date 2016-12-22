Экс-сотрудников правительства Крыма оштрафовали за майнинг на работе

Двух бывших сотрудников правительства Крыма оштрафовали на 30 тыс. руб. за майнинг на рабочем месте, говорится в сообщении управления Следственного комитета России (СКР) по Крыму.

«Киевским районным судом Симферополя уголовное дело прекращено с назначением меры уголовно-правового характера обвиняемым в виде судебного штрафа на сумму 30 тыс. руб. каждому», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи выяснили, что с 20 сентября 2016 года по 31 января 2017 года обвиняемые, находясь в здании Совета министров Республики Крым, установили программное обеспечение на служебной оргтехнике. После этого они осуществляли вычисления для майнинга биткоина. Криптовалюту в рубли они конвертировали с помощью электронного кошелька Webmoney — всего им удалось обналичить более 15 тыс. руб.

Суд признал экс-сотрудников правительства Крыма виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями). За время майнинга осужденные потратили 11124 кВт электроэнергии, предоставленной учреждению, что привело к счету на сумму более 57 тыс. руб. Кроме штрафа, обвиняемые возместили весь причиненный ущерб.

В сентябре стало известно, что двух работников правительства Крыма уволили за майнинг криптовалют на рабочем месте.