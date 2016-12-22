Набиуллина заявила о снижении в России «криптовалютной лихорадки»

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в России начинает сходить на нет «криптовалютная лихорадка». Об этом она рассказала на форуме ​инновационных банковских технологий Finopolis, передает корреспондент РБК.

«Мы проводим форум в четвертый раз. И за это время успела разгореться настоящая криптовалютная лихорадка, которая, к счастью, на наш взгляд, начинает сходить на нет», — сказала она.

Она добавила, что бизнес старается совершенствовать такие технологии, как блокчейн, и ищет способы их практического применения. По мнению Набиуллиной, цифровые финансы уже перешли в мир массового потребителя. При этом ЦБ необходимо найти баланс между «нежными объятиями регулирования», чтобы не «удушить» финансовые технологии, но и не пропустить возможные риски.

Набиуллина добавила, что развивать финансовые технологии могут только крупные участники рынка, так как требуются большие инвестиции. Однако также существует проблема нехватки квалифицированных кадров.