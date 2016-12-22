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Полиция раскрыла подпольный синдикат и изъяла тонну наркотиков
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Полиция раскрыла подпольный синдикат и изъяла тонну наркотиков
Общество, 08:12
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Полиция раскрыла подпольный синдикат и изъяла тонну наркотиков
В Подмосковье полицейские раскрыли подпольную лабораторию по производству крупных партий наркотиков. При этом было изъято около тонны психотропных и наркотических средств, заявили в МВД. Задержаны 18 человек, в том числе главари
Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

Полиция пресекла деятельность преступного синдиката по производству и сбыту крупных партий наркотиков, снабжавшего ими 20 регионов, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, наркотики производились в подпольной лаборатории в Подмосковье, а также завозились в Россию из Европы.

«Пресечена деятельность преступного сообщества, участники которого осуществляли весь цикл незаконного оборота наркотиков, включая контрабанду из Европы в РФ, а также производство в условиях подпольной лаборатории, расположенной на территории Подмосковья. Особо крупные партии наркотических средств перевозились в специально оборудованных тайниках автомашин в 20 субъектов РФ», — цитирует Волк «РИА Новости».

Полицейским удалось пресечь также три поставки особо крупных партий наркотиков и ликвидировать сети их сбыта в четырех регионах страны.

«Изъято более 950 кг различных наркотических средств и психотропных веществ, 15 единиц лабораторного оборудования, более 160 кг прекурсоров и 1200 кг химических реактивов, свыше 15 кг фальсифицированного лекарственного препарата, используемого для лечения нервных расстройств, поддельные документы сотрудников силовых ведомств», — добавила Волк.

Задержаны руководители группировки, установлены места хранения наркотиков и схемы их распространения. Всего в шести регионах полицейские задержали 18 человек — от наркокурьеров до лидеров банды.

По словам Волк, расчеты преступники производили при помощи различных криптовалют и электронных платежных систем.

Ранее министр внутренних дел Владимир Колокольцев в интервью «АиФ» рассказал об изъятии 1250 кг наркотиков. Он уточнил, что в 2018 году полицейские выявили в три раза больше случаев контрабанды наркотиков. «В этом году в два раза больше ликвидировано нарколабораторий. Сейчас привлекаем к ответственности членов организованного преступного сообщества, которые поставляли «синтетику» из Китая, изъяли 1250 кг наркотиков», — рассказал министр.

В июле ФСБ заявила о ликвидации подпольной нарколабораториии в Подмосковье. Она производила особо крупные партии синтетических наркотиков, сбыт которых происходил через интернет. У задержанных обнаружили и изъяли более 14 кг наркотика мефедрона, 20 л жидкости, которая содержит наркотические средства, лабораторное оборудование и другие химвещества.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: наркотик , ГУ МВД , Операция
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